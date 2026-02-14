Az agyhalál állapotába rugdalták a francia szélősbalos verőemberek a szélsőjobbos feminista férfit

Jelenet az első konfliktusból a szélsőjobbos-szélsőbalos öszecsapás során.

A családja közlése szerint élet-halál között lebeg és egy vérömleny miatt az agyhalál állapotába került az a 23 éves francia matematikahallgató, akit szélsőbalos verőemberek rúgdaltak össze csütörtökön Lyon utcáin - írja a Le Figaro.

A sztori nem is lehetne 2026-osabb. A tragédiához vezető út azzal kezdődött, hogy csütörtökön Lyonban tartott előadást Rima Hassan, az antiszemitizmusáról ismert szélsőbaloldali francia LFI - La France Insoumise - EP-képviselője. A palesztin származású Hassan ismert antiszemita, aki például szó szerint „legitimnek” nevezte a Hamász 2023. október 7-i terrormészárlását, amikor zsidó civileket gyilkoltak, amniért eljárás is indult ellene, később pedig részt vett egy Jordániában tartott Hamász-éltető tüntetésen.

Rima Hassan egy 2025-ös, rasszizmusellenes párizsi tüntetésen fotózkodik a rajongókkal. Fotó: MAGALI COHEN/Hans Lucas via AFP

Hassan lyoni előadásának helyszne elé szervezett demonstrációt egy bizarr szélsőjobboldali mikroszervezet, a magát identitárius-feministának valló Némésis. A 2019-ben alakult csoport a 2015-16-os kölni események és más, menekült férfiak által nők ellen elkövetett tömeges zaklatások ellenreakciójaként alakult meg 2019-ben, de azóta sem nőtt nagyra. A balos, mainstream feminizmust elutasító nőszervezet a tömeges muszlim bevándorlással magyarázza a nők elleni erőszak nyugat-európai terjedését.

Maguk az identitáriusok pedig egy 2002-ban Franciaországból indult szélsőjobboldali-nacionalista-rasszista ifjúsági mozgalom. Ők a neonácizmus utáni radikális szélsőjobb egyik, jelképeiben áramvonalasabb, retorikájában csiszoltabb áramlata, ami leginkább annak köszönhető, hogy fiatal egyetemi hallgatók jelentik a bázisát. A szlogenjeik Európa etnikai és kulturális identitásának megvédéséről szólnak a muszlim bevándorlókkal szemben.

A mostani konfliktus azzal indult, hogy a Némésis 5-6 fiatal aktivistanője kiment Hassan előadásának színhelyére, hogy az utcán demonstráljon. Az identitáriusoknak pont annyira lételeme a konfrontáció, mint szélsőbalos ellenfeleiknek, ezért egy tucatnyi férfi aktivistájuk a közelben várakozott, hogy ha helyzet van, megvédhessék feminista elvtársnőiket. Egyszer közbe is léptek, amikor az előadásra érkező szélsőbalosok egyike fojtófogással a földre vitt egy 19 éves szélsőjobbos feminista nőaktivistát.

Aztán, amikor már lenyugodni látszott a helyzet és a 23 éves áldozat egy másik férfi elvtársával együtt távozni próbált, utóbbi elbeszélése szerint több szélsőbalos megtámadta őket egy csendesebb utcában. Az áldozatot elgáncsolták, ekkor beütötte a fejét és úgy tűnt, hogy elvesztette az eszméletét, de körbeállva tovább rúgdosták a fejét. Ezután még felállt és a társával elindult hazafelé, de útközben elvesztette az eszméletét. A kórházban kiderült, hogy vérömleny keletkezett az agyában.

A rendőrség már nyomoz az ügyben, Lyon polgármestere pedig elítélte az erőszakot.