Az Egyesült Államok ismét csapást hajtott végre egy feltételezett drogszállító hajó ellen, többen meghaltak

Az Egyesült Államok ismét csapást hajtott végre a karibi térségben egy kábítószer-csempészettel gyanúsított hajó ellen, a műveletben hárman meghaltak. Erről az amerikai haderő déli parancsnoksága adott ki közleményt. A hírszerzési információkra hivatkozó tájékoztatás szerint a hajó „a kábítószercsempészek által jól ismert útvonalon haladt”.

Tavaly szeptember óta az amerikai erők többször is célba vették a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon közlekedő, kábítószert csempésző hajókat. Emellett az Egyesült Államok december végén pedig csapást mért Venezuela egyik kikötőjére is, amelyen át Washington szerint kábítószert szállítottak. A fél év óta tartó támadásokban több tucatnyian haltak meg.