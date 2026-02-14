Az Izraellel legkritikusabb nemzetközi orvosi segélyszervezet ismerte el, hogy fegyveresek és fegyverek mozognak egy gázai kórházban

A Nasser Kórház egyik épülete egy 2025-ös izraeli csapás után. Fotó: Abdallah F.s. Alattar/Anadolu via Reuters Connect

Először ismerte el független humanittárius szervezet, hogy Gázában harci célokra, fegyverek és fegyveresek elrejtésére használnak kórházakat - írja a Reuters. Ez a szervezet ráadásul nem más, mint az Izraellel egyébként kifejezetten feszült viszonyt ápoló, francia alapítású Medecins Sans Frontieres (Orvosok határok nélkül). Ez azért érdekes fejlemény, mert Izrael régóta azzal magyarázta a gázai kórházak elleni, világszerte felháborodást kiváltó katonai akcióit, hogy a Hamász ezeket szerintük valójában támaszpontnak használja a terrorakcióihoz. A Reuters friss cikke szerint az MSF közleménye „az első alkalom, hogy egy Gázában jelenlévő nemzetközi humanitárius szervezet arról számol be, hogy egy kórházban fegyveresek állomásoznak és valószínűleg fegyvereket is mozgatnak a kórház területén.”

A MSF a közlemény szerint a fentiek miatt felfüggesztette a tevékenysége nagy részét a Khan Younis-i Nasser kórházban, ahol emiatt január 20- óta már csak az életmentő beavatkozásokat vállalják.

Az MDF azt írja, hogy hónapok óta tapasztalták, hogy a jókora kórházkomplexum területén fegyveresek tartózkodnak, közülük egyesek maszkban. A tűzszünet megkötése óta a jelenség a humanitárius szervezet szerint csak fokozódott. Általánossá vált a fegyveresek jelenléte és megfélemlítő viselkedése és páciensek önkényes letartóztatása. Az utóbbi időben pedig arra gyanakodtak az MSF orvosai, hogy a területen fegyverzetet is tárolnak. „Ezek a jelenségek súlyos biztonsági fenyegetést jelentenek az orvoscsoportokra és a páceinsekre nézve is” - írja a közlemény. Amiből kiderül, hogy az MSF hivatalosan is tiltakozott a helyi - Hamászhoz tartozó - hatóságoknál. „A kórházaknak semleges, civil területeknek kell maradniuk, katonai jelenléttől és aktivitástól mentesen, hogy biztosítani lehessen a biztonságos és pártatlan orvosi ellátást” - áll a szövegben.

A közlemény szerint a MSF aggodalmát csak növeli, hogy a konfliktus korábbi szakaszában az izraeli erők rendszeresen és tudatosan támadtak egészségügyi létesítményeket, aminek emberéletek és kórházi berendezések látták a kárát. Az MSF ezért felszólít „minden fegyveres csoportot” - a Hamász nevének említése nélkül - és az izraeli erőket is, hogy tartsák tiszteletben a kórházakat és biztosítsák a személyzet és a páciensek védelmét.

Az ügy sajátos vonása, hogy a Medecins Sans Frontieres ezt a közleményt - korábbi kommünikéivel ellentétben - szinte elrejtette. A fent idézett szöveg ugyanis egy február 11-én a szervezet weboldalára felrakott, a főoldalról közvetlenül nem is látható anyag részeként jelent meg. Ekkor már jó három hete felfüggesztették a tevékenységük egy részét a kórházban. A Reuters is csak 14-én talált rá az anyagra. A cikk címe - Megválaszolunk néhány gyakran feltett kérdést és állítást az MSF gázai tevékenységével kapcsolatban - sem utal direktben erre az információra. A cikk FAQ formátumú, 17 gyakran feltett kérdést válaszolnak meg benne, a válaszok külön kattintásokkal nyithatók meg, ez a 17. helyen szerepel a sorban.