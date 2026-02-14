Borízű hang #257: Részeg rollerezés Róberttel, a Duma bojkottja rasszista jetskitúrán

A maga nemében egyedülálló, exclusive podcastunk határozottan föl kíván lépni a víziközlekedési rasszizmus egyszersmindenkori fölszámolása ellen.
Vannak forgatókönyveik különböző arányú győzelmekre, de szerinte a Fidesz nem fogja könnyen beismerni a vereséget. Olyan közbeszerzési rendszer lesz, amin Mészáros cégei el sem tudnak indulni. Oroszországot fenyegetésnek tekinti Magyarországra és Európára. Magyar Péter két évvel a politikai színpadra lépése után, két hónappal a választások előtt válaszolt a 444 kérdéseire.
Végiggyalogoltunk egy napot a Budapestről Nagyváradra tartó menettel. Kisújszállás és Kertészsziget között kiderült, hogy a Tisza már Magyarország egyik legreménytelenebb szegletében is erős, és hogy jobb a szabad levegőn jobb sétálni, mint egy sportcsarnokban hőbörögni.
A szlovén Igor Medved nem munkaidőben ivott, de így is megsértette a finn csapatszabályokat.
Gulyás Gergely a Kormányinfón állandóan másról beszélt, mint amiről kérdeztük a gödi Samsung-gyár ügyében.
A francia szövetség hat hónapra tiltotta el, amiből öt hónapot felfüggesztettek, így indulhatott az olimpián.
Lázár János tudatosan hülye? Rogán bezzeg föltalálja magát. Hiába szórta a pénzt Orbán, sehol sem vagyunk: Epstein-sziget magyarok nélkül. Musk, a legnagyobb lúzer. Waze és a kátyúk. A legfeleslegesebb magyar rockzenekar.
Chappell Roan Grammy-ruháján pörög az internet erre fogékony része. De csak így, magunk közt: kinek jó ez?
Forradalmi követelés: drogmentes rendőrséget! Miért nem tudnak parkolni a kínaiak? Mit akar Lázár János a vécékefével? A választás titkos sztárjai a BlackRock támogatásával: Hiller haver, Jakab Péter, Humanisták, Vona Gábor.