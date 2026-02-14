Félmilliárdot vettek el a magyar falvaktól és adták oda Rogánnak kormányzati kommunikációra

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • Átrendezte a költségvetést a kormány pár rendelettel.
Fotó: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

Forintra annyi pénzt, 485 781 513 forintot vett el a kormány a Magyar Falu Program kistelepülési támogatásaiból, amennyivel megemelte a Miniszterelnöki Kabinetirodának járó költségvetési támogatást - írja az Átlátszó a Magyar Közlöny alapján. De Rogán Antalék ezen felül is kaptak pluszpénzt kormányzati kommunikációra és a konzultációs feladatokra, 1,842 milliárd forintot.

További érdekesebb pénzmozgások és kormánydöntések a Közlönyből:

  • Salgótarján önkormányzata 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kap működőképességének megőrzésére, külön pályázat és kérelem nélkül
  • Az állam átveszi az érdi uszodát és pluszpénzt ad a szekszárdi uszoda és a Haladás stadionjának fenntartásához.
  • A befejezés előtt álló állami magasépítési beruházások támogatása 6,98 milliárd forinttal csökken.
  • A Mészáros Lőrinc-féle V-híd által épített zalaszentiváni deltavágány hazai költségvetési támogatása nettó 1 356 310 921 forinttal nő.
  • A Nyugat-magyarországi TEN-T vasútállomások fejlesztésére szánt összeg bruttó 2 925 461 203 forintra nőtt, a hazai költségvetési támogatás összege pedig 1 883 468 361 forintra emelkedett. A cél 12 dunántúli vasútállomás infrastruktúrájának fejlesztése abból a célból, hogy megfeleljenek az EU és a NATO katonai mobilitási elvárásainak, egyúttal polgári célokat is szolgáljanak.
  • A kormány több minisztérium személyi juttásaira és működési kiadásaira 110 milliárdot csoportosít át.
  • Rezsivédelemre 314 milliárdot csoportosítanak át.
  • Meghosszabbítják az élelmiszer- és drogériai árstopot.
POLITIKA kormányzati kommunikáció költségvetés magyar falu program