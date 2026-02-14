Fideszesek az évértékelőn: B-terv nincs, a takarítás jönni fog

video
  • Idén is a Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédet Orbán Viktor.
  • Az érkezőket arról kérdeztük, mit gondolnak a tavalyi beszéd meg nem valósult részeiről, és hogyan látják a választási esélyeket.
video g. fodor gábor Menczer Tamás évértékelő választás 2026
Kapcsolódó cikkek

Orbán, a vén csataló még nem fejezte be, amit 16 éve elkezdett

Felsorolta az évértékelőn, mit vittek véghez. Arról nagyvonalúan elfelejtkezett, hogy mit nem vittek véghez.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA
