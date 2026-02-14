Hétvégi olvasnivalók arról, hogy szétvertük a meetinget

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb anyagait összefogva. Akad többfelé hírlevelünk is, itt lehet rájuk feliratkozni.

Szétvertük a meetinget

Kezdjük a végén: tegnap este jelent meg videónk arról, ahogy Nagy Márton és pár államtitkár egy osztrák négycsillagos szállodában tervezett találkozót tartani, de pusztán attól, hogy ott megjelentünk és feltettünk ezzel kapcsolatban pár kérdést, inkább lefújták az egészet. Ha valaki nem látta volna az egészen zavarbaejtő videót, érdemes pótolni.

Csütörtökön jelent meg interjúnk Magyar Péterrel, aki többek között arról beszélt, hogy vannak forgatókönyveik különböző arányú győzelmekre, de szerinte a Fidesz nem fogja könnyen beismerni a vereséget, illetve hogy olyan közbeszerzési rendszer lesz, amin Mészáros cégei nem fognak tudni nyerni.

A Telex cikke után a hét egyik kiemelt témája a gödi akkumulátorgyár volt, melynek kapcsán írtunk arról, hogy feltűnő volt, hogy a kormány mennyire lassan reagált a kirobbanó botrányra. Kérdeztük a történetről Szijjártó Pétert is, aki azt állította, hogy nem volt olyan kormányülés, ahol a gödi gyárban történt szabálytalanságokról szóló titkosszolgálati jelentést tárgyalták volna, és megírtuk azt is, hogy mi várhat azokra, akik a mérgező munkakörnyezet miatt akarnak kártérítéshez jutni.

Jártunk a héten Szentendrén, ahol Orbán Viktor Fidesz-aktivistákkal találkozott, és kérdeztük Menczer Tamást, többek között arról, hogy hogyan kerültek a párthoz a Lázár János gyöngyösi fórumát megzavaró emberek monogramjairól és vélt bűntényeiről közzétett adatok, vagy hogy aggódik-e a gödi akkugyárról szóló cikk miatt. Ott voltunk a kormányinfón is, ami kifejezetten feszülten alakult Göd miatt, a hétfő reggeli élő műsorunkban pedig a fideszes trollfarmról volt szó.

A hét másik kiemelt témája a rejtélyes honlap volt a rajta szereplő fotóval a rejtélyes ágyról, amivel alighanem Magyar Pétert tervezték lejáratni, bár egyelőre sok minden nem derült ki róla. Magyar mindenesetre elément a dolgoknak, és közölte, hogy 2024-ben Vogel Evelinnel konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített, és akkor nem ismerte fel, hogy szerinte titkosszolgálati akció zajlott ellene. Beszéltünk Vogel Evelinnel, aki azt mondta, hogy semmi köze a felvételekhez, és mindketten áldozatai a történteknek; és megtaláltuk a lakáshotelt, ahol a felvétel készülhetett. Látszott, hogy hirtelenjében a fideszes propaganda sem tudott mit kezdeni Magyar bejelentésével, de aztán lassan elkezdték összeszedni a paneleket a karaktergyilkossági kísérletükhöz.

Folytatódott országjárásunk, ezúttal Kelet-Csongrádból, ahol az utóbbi időben szinte mindig a jobboldali jelölt nyert, Lázár János pedig abszolút többséget szerzett 2022-ben. Azonban a miniszter hátralépésével előidézett új helyzet az országos politikai hangulat változásával együtt esélyt biztosít az ellenzéknek a Fidesz legyőzésére.

És írtunk arról is, hogy

MSZP

A rendszerváltás egyik leghíresebb fotója készült Fábry Béláról, amint a kommunista utódpárt első elnökségi ülésére érkezik Trabantjával. Mint nekünk mesélte, nem hitte volna, hogy még megéli az MSZP eljelentéktelenedését, és komolyan felmerüljön, hogy csak egy másik pártra szavazva tudja elérni politikai célját.

Világ

Oroszország újra válogatás nélkül lő civil és katonai épületeket egyaránt. A donyecki frontvárosban, Kramatorszkban dolgozó tűzoltókat az esetek kétharmadában orosz támadások után riasztják. Volt olyan tűzoltó, aki saját maga ásta ki nagyszülei holttestét a romok alól. Helyszíni tudósításunkban arról meséltek, hogyan lehet lelkileg elviselni ezt a szolgálatot.

Interjút készítettünk Linus Terhorsttal, a RUSI védelmi ipari kutatójával, többek között arról, hogy hogyan áll Európa védelmi ipara az Egyesült Államokról való leválással és hogy milyen hatása lehet a 150 milliárd eurós uniós fegyverkezési hitelprogramnak.

Foglalkoztunk a rejtélyes halálesetekkel, melyek teljes lázban tartják Bulgáriát, és amit már a bolgár Twin Peaksként emlegetnek, és a hazai és a külföldi felsorolásba is illik cikkünk, melyben megnéztük, hogyan alakult a közmédia sorsa Lengyelországban a kormányváltás után.

Fehova

Riporttal jelentkeztünk a legrégebbi magyarországi pride-ról, a vadászok éves expójáról, ahol Mészáros Lőrinc és udvartartása is felbukkant.

Jó dolgok

A 100 éves Kurtág Györgyöt ünnepi rendezvénysorozat köszönti. Cikkünkben iparkodtunk gyorsan leróni a tiszteletköröket, hogy aztán közelebb léphessünk az egyik legnagyobb élő magyar művész zenéjéhez és személyes drámájához.

Mit jelentett a magyar irodalomban a Sátántangó megjelenése és hogyan néz ki a szerkesztői munka Krasznahorkai Lászlóval? És miért mondhatta a Nobel-díjról, hogy „több mint egy katasztrófa”? Többek között ezekről beszélgettünk szerkesztőjével, Szegő Jánossal a Nem rossz könyvek közönség előtt felvett epizódjában.

Folytatódott kalória és kapitalizmus sorozatunk, ezúttal a hosszú soraival hírhedtté vált New York Kávéházba merészkedtek be tudósítóink. És megnéztük az új Üvöltő szeleket is, bár olyan sok köszönet nem volt benne.