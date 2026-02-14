„Kirúgtam Orbán Viktort, mert ami elég, az elég”

„Azért rúgtam ki Orbán Viktort, mert ami elég, az elég. Ez is mutatja, hogy nem engedünk a tűzfalból. És Orbán most már bármiféle józan gondolattól messze került, már Ukrajna támogatása ellen kampányol”
– mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a müncheni biztonságpolitikai konferencián a populizmusról folytatott beszélgetésen.
Weber, aki a Fidesz plakátjain mint Magyar Péter gazdája szerepel, arról beszélt, hogy a radikális jobboldallal és a populistákkal szembeni politikai tűzfalból nem enged, és ehhez a magyar miniszterelnököt hozta példának. Bár 2021-ben formálisan a Fidesz EP-frakciója lépett ki a Néppártból, tudni lehetett, hogy ha ezt nem lépik meg, formálisan is kizárták volna őket.
Manfred Weber, aki 2018-ban még a Fidesz mellett kampányolt Budapesten, most éles szavakkal erősítette meg, hogy a szakítás nem a később ellene személyes kampányt indító Orbánék döntése volt: valójában a magyar kormánypártnak nem volt más választása.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).
A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.
Világossá vált, hogy ha az európaiak nem vállalnak azonnal nagyobb szerepet a saját biztonságuk garantálásában, az USA nem fog segíteni. Helyszíni riport a müncheni konferenciáról ami egy új világrend kialakulásának fontos állomása lehet.
Korábban felszólította a konzervatívokat, hogy lépjenek koalícióra az AfD-vel.
Mindkét ország vezetője német-francia együttműködésről, közös nukleáris elrettentésről és az európai biztonsági rendszerek átalakításáról beszélt.