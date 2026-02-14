„Kirúgtam Orbán Viktort, mert ami elég, az elég”

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Azért rúgtam ki Orbán Viktort, mert ami elég, az elég. Ez is mutatja, hogy nem engedünk a tűzfalból. És Orbán most már bármiféle józan gondolattól messze került, már Ukrajna támogatása ellen kampányol”

– mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a müncheni biztonságpolitikai konferencián a populizmusról folytatott beszélgetésen.

Weber, aki a Fidesz plakátjain mint Magyar Péter gazdája szerepel, arról beszélt, hogy a radikális jobboldallal és a populistákkal szembeni politikai tűzfalból nem enged, és ehhez a magyar miniszterelnököt hozta példának. Bár 2021-ben formálisan a Fidesz EP-frakciója lépett ki a Néppártból, tudni lehetett, hogy ha ezt nem lépik meg, formálisan is kizárták volna őket.

Manfred Weber, aki 2018-ban még a Fidesz mellett kampányolt Budapesten, most éles szavakkal erősítette meg, hogy a szakítás nem a később ellene személyes kampányt indító Orbánék döntése volt: valójában a magyar kormánypártnak nem volt más választása.