Nyílméregbéka mérgével ölték meg Navalnijt a börtönben, jelentette be az özvegye

Az Epipedobates tricolor népszerű a terraristák körében is.

Egy Dél-Amerikában honos nyílméregbékafaj mérgével ölték meg a börtönben Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezetőt - jelentette be Julija Navalnaja, az áldozat özvegye a müncheni biztonságpolitikai konferencián tartott sajtótájékoztatóján.

Julija Navalnaja Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

A bejelentés pillanatában Navalnaja mellett állt a német, a brit, a holland és a svéd külügyminiszter.

Balról jobbra a holland és a svéd külügyminiszter, Navalnaja, majd a brit és a német külügyminiszter. Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

Ez volt az a négy ország, amelynek szakértői kielemezték a Navalnij hirtelen halála után a holttestéről begyűjtött mintákat és megállították az epibatidin nevű toxin jelenlétét. Ez egy Ecuadorban honos nyílméregbékafaj igen potens mérge. Ez a békafaj nem él meg Oroszországban. A méreg annyira ritka, hogy a véletlen teljesen kizárható és a Navalnij halála előtt mutatott tünetei is egybevágtak az ilyen mérgezések jellemzőivel.

A négy ország közös közleménye szerint Oroszországnak a lehetősége és a motivációja is megvolt Navalnij megmérgezésére. Az orosz titkosszolgálat kedvelt módszere a mérgezés. A dokumentum emlékeztet rá, hogy Putyin magát Navalnijt 2020-ban a novicsok nevű idegméreggel próbálta meggyilkoltatni, két évvel korábban pedig a nagy-britanniai Salisburyben hajtottak végre akciót novicsokkal, ami egy, az ügyben nem érintett brit nő halálát okozta.