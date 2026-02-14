Önkénteseket keresnek rengeteg bagolyköpet feldolgozásához, te se habozz!

A magyar szöcskeegér csinos, aprócska, csíkos egérfaj. Fotó: cserkesz

Csodálatos nevű eseményt szervez március 7-ére a Herman Ottó Intézet: a „formabontó köpetbontó napon” bárki részese lehet egy izgalmas tudományos bizonyításnak, aki elmúlt 12 éves. A háttérsztori a következő:

Az egyik legtitokzatosabb életű magyarországi emlős a magyar szöcskeegér, akit hetven éven át nem pillantott meg senki. Hogy honnan lehetett mégis tudni, hogy nem halt ki? A baglyok köpeteiből. (Aki még nem látott volna ilyet, a baglyok az egér, pocok vagy más zsákmányállat lenyelése után a gyomrukban csinos kis csomagot gyártanak az illető emészthetelen irhájából vagy tollaiból és csontjaiból, majd kiöklendezik a pakkot.)

Fiatal magyar szöcskeegér

A szöcskegér annyira ritka, hogy biztosan már csak egyetlen populációját ismerik, a Borsodi-Mezőségben. De a kutatók arra gyanakszanak, hogy talán máshol is él kis foltokban. A szakértők ezért az utóbbi hónapokban „hatalmas mennyiségű” köpetet gyűjtöttek be az ígéretesnek tűnő potenciális szöcskeegér-élőhelyekről. „Hátha ezekből előkerül a magyar szöcskeegér maradványa, ezzel bizonyítva új előfordulását – ez óriási szenzáció lenne a természetvédelemben!” - írják a felhívásban.

Tehát ezeknek a köpeteknek a felboncolásához keresnek önkéntes gyerekeket és felnőtteket, akik március elején összeülnek a Campona közelében egy jóízű közös köpetbontásra a a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ - Magyar Természettudományi Múzeum és Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület szervezésében.