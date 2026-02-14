Orbán, a 4D-sakkmester, a nemzetközi helyzet átlátókirálya szeptemberben még nagyon nem látta jönni, hogy a Shell maga a sátán

Nem is páros lábbal, hanem egyenesen a legendás Materazzi–Zidane-fejessel szállt bele a Shellbe Orbán Viktor az idei évértékelőjén. Arról beszélt, hogy az Erstével együtt ők a halál vámszedői, a halál kutyái, messziről, kényelmesen nézik a tévén, hogyan dőlnek romba városok, a háború egyik fő nyertese a Shell. Céljuk minket is leválasztani az orosz energiáról, sokszorosra akarják emelni profitjukat. Mondta most.

Ehhez képest szeptemberben Szijjártó hosszútávú földgázvásárlási szerződést írt alá a Shell-lel, nem is akármilyet.

A tárcavezető a Shell európai és afrikai kereskedelemért felelős alelnökével, Bob Kijkuittal lefolytatott találkozója után azt mondta, hogy ez a legnagyobb volumenű és leghosszabb távú szerződés, amelyet hazánk valaha is kötött egy nyugati beszállítóval.

Azt is mondta, hogy a Shell-lel való száz éves kapcsolatba csak a 40 éves kommunista diktatúra zavart be.

Meg hogy a politikát és ideológiát nem kéne belekeverni az energiaügyekbe.

És még olyanokat is, hogy „Kapcsolatunk a Shell-lel mindig is a bizalomra, a kölcsönös tiszteletre, az innovációra és a fenntartható növekedés iránti hosszú távú elkötelezettségre épült (…) Nagyra értékeljük e megbízható partnerséget az energiaellátás biztonságát érintő rendkívüli kihívásokkal teli körülmények között". „Készen állunk a stratégiai együttműködés további bővítésére a Shell-lel. Reméljük, hogy ez a szerződés zászlóshajóként fog szolgálni, amelyet a jövőben majd kisebb és talán nagyobb hajók is követni fognak"

Vajon mi történhetett október óta, ami miatt hirtelen már utáljuk a Shellt? Például az, hogy azóta a volt shelles Kapitány István a Tisza Párt egyik fontos politikusa lett?