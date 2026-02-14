Orbán, a vén csataló még nem fejezte be, amit 16 éve elkezdett

„A magyar politikára ráfér egy kis könnyedség, barátság, szeretet.”
Ezzel a kedvcsinálóval ajánlotta pénteken a nézők/hallgatók figyelmébe akkor még „embrionális állapotban” leledző évértékelő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök.
A könnyedség, barátság, szeretet jegyében a miniszterelnök magához képest kifejezetten szűkre húzott beszédet mondott (percről percre tudósításunk itt olvasható), amit természetesen azzal kezdett, hogy elszámolt a tavalyi évértékelőn tett ígéreteivel.
