Óriási kockázatot vállalt a Fidesz az akkugyárakkal, és pont a választások előtt van rájuk omlóban az egész

Kezdettől fogva politikai és gazdasági kockázat a Fidesznek az akkugyárak ügye, és bár helyben eddig is erodálta egy-egy gyár a támogatottságukat, a mostani gödi botrány egy erős ellenzékkel folyó, kiélezett versenyben egy egészen más nagyságrendű problémát jelenthet nekik. Valószínűleg nem véletlen, hogy éppen az ügy kirobbanása utáni napon, kedden élesítette valaki a radnaimark.hu weboldalt, amivel kicsit el lehetett nyomni a gödi zajt, és az is megfigyelhető volt, hogy Magyar Péter a weboldalról tudatosan próbálta visszaterelni mindig Gödre a témát.

A kockázatokat Rogán Antal már 2023-ban felismerte, a Telex hétfői cikke szerint ő volt az, aki veszélyesnek tartotta a kormánypártra nézve, hogy nem léptek semmit a gödi gyár évek óta tartó veszélyes működésének ügyében.

POLITIKA LMP nyergesújfalu momentum mi hazánk sóskút akkumulátorgyár debrecen Balogh Csaba gazdaságpolitika fidesz Göd kammerer zoltán Koncz Zsófia iparpolitika komárom gödi akkumulátorgyár Tisza Párt iváncsa párbeszéd hosszúpályi bátonyterenye pécel gödi samsung-gyár samsung sdi Orosz István Akkumulátorgyártás biatorbágy akkuipar
Kapcsolódó cikkek

Olyan súlyosan mérgező, rákkeltő anyagokkal szennyezett volt a gödi Samsung-gyár levegője, hogy még a titkosszolgálatot is bevetette a kormány

A Telex egy forrása szerint egy 2023 tavaszi kormányülésen Rogán Antal „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gyárban történteket, és annak bezárása is felmerült.

Haász János
belföld

Bevittek pár ütést a Fidesznek az akkugyáras településeken, van, ahol a tiltakozóké lett a hatalom

Néhány településen harcos civilek veszik át az irányítást októbertől. Ugyan több helyen maradt a Fidesz, de a támogatottságuk megérezte a balhékat.

Windisch Judit
POLITIKA

Az utolsó pillanatban kiugrott a Fideszből a nyergesújfalui polgármester

Már az különös volt, hogy függetlenként indult a Fidesz alapszervezeti elnöke, aki 2010 óta mindig fideszes színekben lett polgármester.

Tóth-Szenesi Attila
belföld

Debrecen, Göd, Iváncsa: az akkugyáras városokban megugrott a választási részvétel

De magas azokban a városokban is, ahol a kampány különös fordulatokat hozott.

Haász János
belföld

Rászállt a Szuverenitásvédelmi Hivatal a gödi akkugyár környezetkárosítása ellen küzdő civilekre is

A szuverenitásvédő szervezet 18 pontban sorolja fel, milyen adatokra és információkra kíváncsi.

Székely Sarolta
belföld

Telex: A Samsung vezetői az Átlátszó ellehetetlenítéséről tárgyaltak, majd a lapnál elindult a Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata

Egy kiszivárgott dokumentum szerint a menedzsment egyik ülésén emlegettek is egy, „az Átlátszó külföldi finanszírozását” vizsgáló hivatalt.

Haász János
gazdaság

Elutasították a debreceni akkumulátorgyár ellen beadott népszavazási kérdéseket

Pedig három is volt.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Kubatov Gábor részletesen elmesélte, hogy milyen új kampánymódszereket alkalmaznak Magyar Péter ellen

Orbán Balázs vezette be az új rendszert. Felgyorsult élet, közösségi média, posztolás, mérések, mérések, mérések. Kubatov azt is bejelentette, hogy az egyéni jelöltek 40 százalékát lecseréli a Fidesz, és elárulta, mi volt az eredeti családneve.

Rovó Attila
POLITIKA

Lázár János a győri fórumán átvett egy vécékefét, amit Gáspár Evelinnek küldtek

Lázár egy másik kérdésre arról beszélt, neki hiányzik a kampányból Habony Árpád. A gödi Samsung gyár miatt is számon kérték, amire azt mondta, azon a kormányülésen, amire ő jár, ilyen tárgyalás vagy megbeszélés nem volt.

Windisch Judit
POLITIKA
Videó

Orbán: Jómagam, Lázár és Szijjártó visszük a kampányt

Azért vagyok itt, hogy elkérjem Önöktől az utolsó hetüket a választások előtt - mondta a fideszes aktivistáknak a miniszterelnök Szentendrén. Amikor Lázár János vécépucolós kijelentéséről kérdeztük, egyetlen szóval válaszolt.

plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz
video

Szokatlan, hogy a kormány egy napig hallgasson egy kirobbanóban lévő botrányról

Hétfő reggel jelent meg a Telex cikke arról, hogy a gödi Samsung rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, az erről szóló titkosszolgálati jelentést a kormány tárgyalta, de végül nem tettek semmit. Az ügy egyik főszereplője Szijjártó Péter, aki állítólag a gyár mellett lobbizott. A miniszter csak kedden kezdett arról beszélni, hogy ez hazugság.

Bódog Bálint, Windisch Judit, Haász János
POLITIKA
Videó

Szijjártó: Ember, 5 kilométerre lakom a gyártól!

Szijjártó Péter azt állítja: nem volt olyan kormányülés, ahol a gödi gyárban történt szabálytalanságokról szóló titkosszolgálati jelentést tárgyalták volna. Nagykanizsai fóruma előtt szembesítettük a külügyminisztert a Samsung-gyár ügyében megjelent súlyos információkkal.

Kaufmann Balázs, Botos Tamás
video

Gulyás Gergely lerázta a kormányról a felelősséget a gödi szennyezés ügyében

A munkaügyi hatóság tette a dolgát, miniszternek nem volt köze ahhoz, hogy a gödi Samsung súlyosan környezetkárosítóan működött, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

Mészáros Juli
POLITIKA

Magyar Péter: Pozitív választ kaptam Polt Péter utódától a személyes találkozóra

A Tisza-elnök a bicskei gyermekotthonnál adott át adományokat a politikai pályafutását elindító interjú kétéves évfordulóján. Azt mondta, sok kérdése lesz Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészhez, és arról is beszélt, hogy a gödi akkumulátorgyár vezetőjével is személyesen szeretne tárgyalni.

Bódog Bálint
belföld

Osztogatástól az elszámoltatásig – mutatjuk a Tisza 240 oldalas programjának legfontosabb elemeit

A Tisza megszüntetné a végrehajtói maffiát, kivizsgálná a botrányos ügyeket – mint amilyen Hatvanpuszta –, csökkentené a keveset keresők adóját és sokat adna a kisnyugdíjasoknak. Az Orbán-kormány több intézkedéséhez nem nyúlna, több területen viszont jelentős átalakításokat hozna egy Tisza-kormány.

Windisch Judit
POLITIKA

Tordai Bence feljelentést tesz a rákkeltő anyagokkal mérgező gödi Samsung-gyár ügyében, a Mi Hazánk lezárta a gyártelephez vezető utat

Tordai azt írta, hogy az „évekig tartó szándékos mérgezésben” a Samsung vezetői mellett az erről tudó kormánytagok is bűnrészesek voltak.

Haász János
belföld

Már nyomoz a rendőrség a gödi akkumulátorgyárral kapcsolatban

Más politikusok mellett Vona Gábor is feljelentést tett a Telex hétfői cikke után.

Windisch Judit
POLITIKA

Ezt az MNB-s ultrasúlyos lenyúlásos sztorit vágod? Elmesélem az egészet, kőkemény!

Ha megszédülsz a Zrt.-ktől, nem érted, mi ez a sok Pallas Athénézás, és fogalmad sincs, mi az a magántőkealap, akkor neked szól ez az összefoglaló az elmúlt évtizedek egyik legpofátlanabb közpénzkiszervezéséről.

Rovó Attila
vélemény

Két év szenvedés után negyedével nőtt az akkugyártás Magyarországon

Utoljára 2023 októberében tudott a mostaninál nagyobb mértékben nőni az akkugyártás, ez a teljesítmény azonban csalóka.

Székely Sarolta
gazdaság

Betegen pereskedni évekig – csak így van esély kártérítésre mérgező környezet miatt

A Telex hétfőn írt arról, hogy súlyosan mérgező, rákkeltő környezetben kellett dolgozniuk a gödi Samsung gyár alkalmazottainak. A cég félrevezető információkról írt, és állítja, megfelelnek az előírásoknak. Megkérdeztünk egy munkajogászt, milyen lehetőségei vannak az érintetteknek.

Windisch Judit, Haász János
POLITIKA

Lázár szerint ha nincsenek migránsok, akkor ott vannak a cigányok, „hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák”

Mert ilyen munkára „a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek” – mondta a miniszter, akinek nem ez az első vaskos cigányozása.

Haász János
belföld

Az évek óta migránsozó Orbán-kormány most kiszolgáltatott ázsiai vendégmunkások tízezreivel rajzolja át a magyar munkaerőpiacot

A magyaroknak eszük ágában sincs jelentkezni a veszélyes, lélekölő és monoton akkumulátor-gyári munkákra, a Távol-Keletről azonban még a diplomások is hálásan állnak be az itteni gyártósorokra, hogy veszélyes körülmények között, az év minden napján 12-14 órát robotoljanak.

Kende Ágnes
gazdaság