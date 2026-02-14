Reagált az Erste Bank Orbán mondataira: ellenzik a háborút, nem vesznek részt kampányban

Az Erste Bank Hungary Zrt. alapelvei szerint ellenez minden háborút és erőszakot. Az Erste Bank Hungary Zrt. semmilyen formában nem vesz részt politikai kampányban, a bank a rá vonatkozó jogszabályokat maradéktalan betartja

– közölte a 24.hu kérdésére az Orbán évértékelőjében többször is hevesen bírált Erste Bank. Orbán a Shellt és az Erstét együtt emlegetve arról beszélt, hogy szövetséget alkotnak a Tiszával és Brüsszellel, illetve a „halál vámszedőinek”, „a háború kutyáinak” nevezte őket.

Arról, hogy a Shellt szeptemberben még korántsem így látta a magyar kormány, itt írtunk.

A támadásnak nyilvánvalóan az lehet az oka, hogy a Tisza egyik szakembere, Kapitány István korábban a Shellnél, egy másik szakértő, Kármán András pedig az Ersténél dolgozott vezető pozícióban. Kármánnal, aki egyébként a NER hajnalán, 2010-11-ben államtitkár is volt, itt olvashatja interjúnkat.