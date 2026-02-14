Stohl András levarrta a felnőttfilmes jelöltjét, majd inkább a másik nőt választotta a TV2 párkereső műsorában

Véget ért a rózsaosztogatás A Nagy Ő című párkereső tévésműsorban, ahol Stohl András volt az úgynevezett nagy ő, akinek kegyeiért másfél tucat nő versenyzett három héten át. Annyira, hogy a műsor egy pontján egy pincében nyalogatták a pulzusmérővel felszerelt, bekötött szemű Stohl Andrást.
Az utolsó részben a színész két nőt vitt Horvátországba randizni, Krisztát, illetve a Kiara Lord néven felnőttfilmező Sapkin Katalint. Utóbbinak kifejtette vitorlázás közben, hogy fél a társadalmi megítéléstől, fél a családja, a barátai, a szakma megítélésétől, illetve az újságcikkektől, hogy mi lesz, ha egy pornóst választ párnak. Kiara Lord ezen a ponton megpróbálta felhívni a színész figyelmét, hogy végülis, már mindegy, mert Stohl már a börtönt is megjárta.
„Nem akarod velem tölteni az éjszakát?” – kérdezte aztán Stohltól, miközben a nő egy csirkecombról rágcsálta le a maradék húst. A Jászai Mari-díjas magyar színművész már ugrott is, a következő jelenetben pedig már ő kérdezte a nőtől, hogy megnézik-e a hálószobát, majd bezárta az ajtót a kamerák előtt. Ezen a ponton ezek szerint már nem félt az újságcikkektől.
Mindezek ellenére, vagy épp ezért – ezt soha senki nem fogja megtudni – Stohl végül a másik nőt választotta, Kiara Lordot pedig hazaküldte azzal a mondattal, hogy:
„Elviszel egy darab Stohl Andrást magaddal, az biztos.”
Amit Kiara Lord sem hagyott szó nélkül:
„Szerintem egy gyáva ember vagy, Stohl András. Sosem leszel olyan szabad, mint én. Hát akkor állj be a sorba! Emberileg csalódtam benned.”
Azt már csak a kameráknak mondta Stohlról: „Én nem kaptam tőle annyit, mint amennyit én adtam neki.”
Így érnek véget a nagy
szerelmek műsorok.
Stohl András percekkel a harmadik válása után a TV2-n osztogat rózsákat műszálas estélyibe öltözött nőknek, akik között van agrármérnők, numerológus és felnőttfilmes is, és akik azonnal megtárgyalták, hogy a színész egy ALFA.
Nem biztos, hogy fel volt készülve ez az ország arra, hogy játékos feladatnak nevezik azt, ahogy nők egy tévéműsorban néma csendben izgatnak egy Jászai Mari-díjas színművészt.