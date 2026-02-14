Története első téli olimpiai aranyérmét szerezte Brazília

A brazil Lucas Pinheiro Braathen nyerte a férfiak szombati óriás-műlesikló versenyét a milánói–cortinai téli olimpián.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A brazilok zászlóvivője a téli olimpiák történetének első dél-amerikai érmét nyerte.

Az első futam után meggyőző fölénnyel vezetett a brazil Lucas Pinheiro Braathen: az édesanyja révén brazil, az édesapja ágán norvég versenyzőhöz ugyanis csak a címvédő svájci Marco Odermatt tudott egy másodpercen belül kerülni, de ő is 95 százados hátrányból várta a folytatást. Egyre romló viszonyok között, sűrű hóesésben rendezték a második futamot, amiben Braathen a 11. legjobb időt síelte, és 58 századmásodpercet megőrzött előnyéből Odermatt előtt. Harmadik helyen Loic Meillard végzett.

A szlalom-világkupa-győztes Braathen a norvég szövetséggel való konfliktusa miatt 2023-ban abbahagyta a sízést, majd brazil színekben tért vissza. Aranya az első olyan érem a téli olimpiák történetében, amit olyan ország szerzett, ahol a szubtrópusi éghajlat is jellemző. A számban Úry Bálint 32., az izraeli színekben szereplő Szőllős Barnabás a 41. lett. (MTI, Eurosport)