A kínai űrfodrászat, ahol a kopaszoknak van a legmenőbb frizurájuk

Mintha Varga Béla, a magyar internet leggyűlöltebb haja és a japán zseni, Mr. Uekusa együtt tért volna vissza!

Lao Qiao (eredeti nevén: Wang Jianfeng) egy csöcsiangi megyében fodrász, aki egy Rob nevű amerikai borbélytól megihletve elkezdett bonyolult mintákat hajakba gravírozni. 2019-ben azt mondta, maroknyian lehetnek Kínában, akik ilyen szinten művelik ezt. Azóta pedig szintet lépett, és a különböző platformokon publikált videói alapján legalábbis már leginkább kopasz emberekre varázsol műanyagból mesterséges, extravagáns hajkoronát (és mindig a GTA zenéjével mutatja be ezeket). Íme egy válogatás a legjobbakból.

Paprika

Taraj

Légkondicionáló berendezés

Ütvefúró

Rakéta

Kosárpalánk

Pingpongasztal

Gumiabroncs

Vulkán

Hősugárzó

Halastó

Répa



