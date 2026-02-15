Azt állítja, hogy nem tudott a kameráról, feljelentést tett a lakás tulajdonosa, ahol felvétel készülhetett Magyar Péterről és volt barátnőjéről

Sem az eseményről, sem a kamera elhelyezéséről nem tudott annak a lakásnak a tulajdonosa, aminek egyik szobája a radnaimark.hu weboldalon szerepel – írja a Telex. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az apartmanról azt mondta, Vogel Evelinnel létesített ott konszenzuális szexuális kapcsolatot.
Az Elizabeth Apartment Deluxe tulajdonosa jogi képviselőjén keresztül azt közölte, a sajtóból értesült arról, hogy az Airbnb-ként hasznosított lakásának egyik hálószobájáról valaki képet tett közzé az interneten. A lakással kapcsolatban különböző információk jelentek meg a médiában: hogy ott ismeretlenek „házibulit tartottak”, ahol az egyik látogató „kábítószert láthatott” és vélhetően illegális úton rögzített képi felvétel is készülhetett egy ott jelenlévő pár szexuális aktusáról.
„Az üzemeltető a bérlés megkezdése előtt, valamint a külföldi bérlő távozása után is – az ilyenkor szokásos alapos takarításkor – átvizsgálta a lakást és nem talált semmilyen képrögzítésre szolgáló eszközt és értelemszerűen ilyen az apartman felszereléshez sem tartozott”
– írta a közlemény. A lakás tulajdonosa mélységesen elítéli a magánszféra megsértését, „úgy véli, nem létezhet olyan cél, ami ilyen felvétel(ek) elkészítését és nyilvánosságra hozását indokolná”, ezért pedig
minden rendelkezésre álló információt és adatot a rendőrség tudomására hozva ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.
A közlemény szerint a lakásban már új vendég van, akinek „semmi köze a történtekhez”.
Kedden jelent meg a radnaimark.hu nevű, rejtélyes weboldalon egy fekete-fehér szobakép. Az oldalon először csak a „coming soon” felirat szerepelt, majd csütörtök reggel megjelent az „once upon a time...” szöveg és a 2024. augusztus 3-i dátum. A képen látható szoba ugyanúgy néz ki, mint egy nagykörúti lakáshotel. Miután beazonosítottuk a körúti lakást, megkerestük Radnai Márkot, aki a 444-nek telefonon azt mondta: „Soha életemben nem jártam az apartmanban”. A szállás tulajdonosa egy olyan vállalkozóval áll üzleti kapcsolatban, akiről a kormánypárti sajtó nemrég azt írta, céges kapcsolatain keresztül összefüggésbe hozható Radnai Márkkal. A Tisza Párt sajtóosztálya azt írta, Radnai Márk nem ismeri az említett személyeket.
Magyar Péter – aki szintén feljelentést tett – videóban beszélt az ügyről: elmondása szerint 2024. augusztus 2-án egy buli után volt barátnője, Vogel Evelin hívására ment el egy házibuliba. Hajnalban érkeztek a weboldalon látható lakásba, ahol ismeretlenek tartózkodtak, de Radnai nem volt jelen. Állítása szerint az asztalon alkohol és kábítószernek tűnő anyag volt, de ezekhez nem nyúlt. Később Vogellel bementek a szobába, és konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek. Vogel a 444-nek csütörtökön azt mondta, ő kész lenne Magyar Péterrel közösen is jogi lépéseket tenni az ügyben, „de ehhez az kell, hogy Péter belássa, mindketten áldozatai vagyunk ennek”. A fideszes karaktergyilkosság természetesen azonnal megindult Magyar videója után.
Radnai azt mondja, épp le akarta foglalni a nevéhez kapcsolódó internetes címet, amikor szembesült vele, hogy valakik már megszerezték azt.
Radnai Márk a 444-nek azt mondta, soha életében nem járt az apartmanban. A weboldalra közben kikerült egy dátum.
Vogel Evelin korábban azt mondta, ő kész lenne Magyar Péterrel közösen is jogi lépéseket tenni az ügyben.
A Tisza elnöke azt mondta, nem ismerte fel, hogy titkosszolgálati akcióval áll szemben.
Vogel úgy véli, Magyarral együtt mindketten áldozatai az ügynek, és józan eszű ember nem gondolhatja, hogy ő ebben közreműködött.
Önmagában kevésnek tűnik, hogy egy felnőtt férfi és egy felnőtt nő saját akaratából szexelt, úgyhogy más irányból kezdték el támadni Magyart, aki videós vallomásával elébe vágott az ismeretlenek által építgetett szobás sztorinak.