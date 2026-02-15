Azt állítja, hogy nem tudott a kameráról, feljelentést tett a lakás tulajdonosa, ahol felvétel készülhetett Magyar Péterről és volt barátnőjéről

Sem az eseményről, sem a kamera elhelyezéséről nem tudott annak a lakásnak a tulajdonosa, aminek egyik szobája a radnaimark.hu weboldalon szerepel – írja a Telex. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az apartmanról azt mondta, Vogel Evelinnel létesített ott konszenzuális szexuális kapcsolatot.

Az Elizabeth Apartment Deluxe tulajdonosa jogi képviselőjén keresztül azt közölte, a sajtóból értesült arról, hogy az Airbnb-ként hasznosított lakásának egyik hálószobájáról valaki képet tett közzé az interneten. A lakással kapcsolatban különböző információk jelentek meg a médiában: hogy ott ismeretlenek „házibulit tartottak”, ahol az egyik látogató „kábítószert láthatott” és vélhetően illegális úton rögzített képi felvétel is készülhetett egy ott jelenlévő pár szexuális aktusáról.

„Az üzemeltető a bérlés megkezdése előtt, valamint a külföldi bérlő távozása után is – az ilyenkor szokásos alapos takarításkor – átvizsgálta a lakást és nem talált semmilyen képrögzítésre szolgáló eszközt és értelemszerűen ilyen az apartman felszereléshez sem tartozott”

Fotó: Bábel Vilmos

– írta a közlemény. A lakás tulajdonosa mélységesen elítéli a magánszféra megsértését, „úgy véli, nem létezhet olyan cél, ami ilyen felvétel(ek) elkészítését és nyilvánosságra hozását indokolná”, ezért pedig

minden rendelkezésre álló információt és adatot a rendőrség tudomására hozva ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

A közlemény szerint a lakásban már új vendég van, akinek „semmi köze a történtekhez”.

Kedden jelent meg a radnaimark.hu nevű, rejtélyes weboldalon egy fekete-fehér szobakép. Az oldalon először csak a „coming soon” felirat szerepelt, majd csütörtök reggel megjelent az „once upon a time...” szöveg és a 2024. augusztus 3-i dátum. A képen látható szoba ugyanúgy néz ki, mint egy nagykörúti lakáshotel. Miután beazonosítottuk a körúti lakást, megkerestük Radnai Márkot, aki a 444-nek telefonon azt mondta: „Soha életemben nem jártam az apartmanban”. A szállás tulajdonosa egy olyan vállalkozóval áll üzleti kapcsolatban, akiről a kormánypárti sajtó nemrég azt írta, céges kapcsolatain keresztül összefüggésbe hozható Radnai Márkkal. A Tisza Párt sajtóosztálya azt írta, Radnai Márk nem ismeri az említett személyeket.

Magyar Péter – aki szintén feljelentést tett – videóban beszélt az ügyről: elmondása szerint 2024. augusztus 2-án egy buli után volt barátnője, Vogel Evelin hívására ment el egy házibuliba. Hajnalban érkeztek a weboldalon látható lakásba, ahol ismeretlenek tartózkodtak, de Radnai nem volt jelen. Állítása szerint az asztalon alkohol és kábítószernek tűnő anyag volt, de ezekhez nem nyúlt. Később Vogellel bementek a szobába, és konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek. Vogel a 444-nek csütörtökön azt mondta, ő kész lenne Magyar Péterrel közösen is jogi lépéseket tenni az ügyben, „de ehhez az kell, hogy Péter belássa, mindketten áldozatai vagyunk ennek”. A fideszes karaktergyilkosság természetesen azonnal megindult Magyar videója után.