Bizonytalan a további sorsa a budakeszi tűzvész károsultjainak

Továbbra sincs hosszú távú megoldás azoknak a lakhatására, akik a péntekre virradó budakeszi tűzben elveszítették az otthonukat, számolt be róla az RTL. A Zichy Péter utcai, három épületből álló sorház egyik része teljesen kiégett, több lakás lakhatatlanná vált. A károsultak közül többeket ideiglenesen panziókban helyeztek el. Gyűjtés is indult számukra, de az adományok elhelyezése és a további sorsuk egyelőre nem megoldott. Az épületek állapotáról és bontásáról vagy felújításáról csak a vizsgálatok lezárulta után dönthetnek, ami akár hónapokig is eltarthat.

A tűz péntek hajnalban, feltehetően éjjel kettő körül keletkezett. A katasztrófavédelemhez érkező jelzés szerint egy kétszintes sorház gyulladt ki Budakeszin. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az épület felső szintje és tetőtere mintegy 200 négyzetméteren égett, a lángok gyorsan terjedtek a lakkozott, fával borított szerkezet miatt. A mentésben több mint ötven hivatásos és önkéntes tűzoltó vett részt, a mentőszolgálat 18 mentőautóval és több mint negyven dolgozóval vonult ki, a sérülteket budapesti kórházakba szállították.

Az épületben 47 ember tartózkodott. A hivatalos közlések szerint 27-en sérültek meg: tizenöten könnyebben, hárman súlyosan, négyen életveszélyesen. A romok között három holttestet találtak, de sajtóértesülések szerint az egyik sérült később a kórházban meghalt, így a halálos áldozatok száma négyre emelkedett.

Az elsődleges vizsgálatok alapján valószínű, hogy az egyik szobában történt robbanás okozta a tüzet. A hatóságok több PB-gázpalackot találtak az épületben, ezek közül az egyik a hő hatására fel is robbant. Ipari és orvosi oxigénpalackokat is kihoztak az égő épületrészből. A tetőszerkezet a hő miatt beomlott, ezért az átvizsgálás csak lassan, centiméterről centiméterre haladhatott, keresőkutyákat is bevetettek.

A Pest megyei Rendőr-főkapitányság közveszélyokozás miatt indított büntetőeljárást. Miután a rendőrség és a katasztrófavédelem közös szemlét tartott, az elsődleges adatok szerint az épületben több szabálytalanság is felmerült, és a gázvételezés sem biztos, hogy szabályos volt. A pontos okokat a tűzvizsgálat lezárulta után tudják megállapítani.

Miközben a hatóságok a felelősséget és a tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, az ott élők számára a legégetőbb kérdés továbbra is az, hol és hogyan tudnak újrakezdeni. Sokaknak mindenük odaveszett a lángokban.