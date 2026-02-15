Három perc a szintidő, hogy egy elefántot fedezékbe vigyenek a kijevi állatkertben

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Amikor Volodimir Klicsko kijevi polgármester januárban felszólította a főváros lakosait, hogy a humanitárius katasztrófával fenyegető fűtés- és áramkimaradások elől költözzenek vidékre, sokan megfogadták a tanácsát: becslések szerint 600 ezer kijevi evakuált a hárommilliós metropoliszból.

De Toninak, a nyugat-afrikai gorillának nincs falun nagymamája, akihez ideiglenesen bekéredzkedhetne, ezért a gondozói költöztek be az állatkertbe, hogy három-öt óránként fát rakjanak a kifutóját melegítő kályhába, 19-20 fokos meleget eredményezve a kinti, sokszor mínusz húsz fokos hideg ellenében.

Fotó: Győri Boldizsár

„A mi feladatunk az, hogy az állatkerti lakók számára a háború a kerítés mögött maradjon. Melegségre, figyelemre, élelemre és egy kis szeretetre van szükségük” – mondja a kijevi állatkert igazgatója, Kirilo Trantin, Toni kifutója mellett. Mellette akkumulátorról lámpa lóg, amit akkor kapcsolnak be, ha elmegy a központi világítás – azaz napi pár óra kivételével mindig.