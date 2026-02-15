Komolyabb ellentüntetés nélkül zajlott le idén a Becsület napja, a Kitörés túra résztvevői zavartalanul vonulhattak

Idén a „Becsület napja" – a szélsőjobboldali, részben neonáci szubkultúra egyik piros betűs ünnepe – február 11-re, szerdára esett, ezért szinte egész hétvégén át tartó programsorozat várta azokat, akik itthonról és a környező országokból érkeztek Budapestre, hogy a magyar főváros második világháborús ostromának egyik különösen véres fejezetére, a kudarcba fulladt német–magyar kitörési kísérletre emlékezzenek.

Február 11-én, szerdán a Fénylánc nevű utcai akcióval kezdődött a programsorozat: a résztvevők a Kapisztrán tértől a Széna térig gyertyákat gyújtottak a szovjet ostromgyűrűben elesett magyar és német katonák emlékére.

Február 13-án a Blood and Honour magyarországi szervezete tartott koncertet Vácott.

Február 14-én a Légió Hungária Körbezárt idealizmus címmel rendezte meg második konferenciáját a Semmelweis utcai Turul Házban.

Ugyanezen a napon délután koszorúzást tartottak a Városmajorban, a Tábori vadászok első világháborús emlékművénél, este pedig a Hadtörténeti Múzeum mögül indult a 25. Kitörés túra.

Az idei év egyik sajátossága, hogy a Kúria az ellentüntetést betiltotta, a 2025 szeptemberében elfogadott kormányrendeletre hivatkozva, amely amerikai mintára terrorszervezetnek minősítette az „antifát”. A döntés előzménye, hogy 2023-ban külföldi antifasiszta aktivisták több olyan embert támadtak meg Budapesten, akikről öltözetük alapján azt feltételezték, hogy a Kitörés rendezvényeire érkeztek. A 2023-as események idején ugyanakkor szélsőjobboldali indíttatású erőszakos cselekmények is történtek az utcákon, ezek kapcsán viszont nem született hasonló, általános jogi minősítés.

A rendőrség erre hivatkozva február 11. és 15. között fokozott ellenőrzést rendelt el Budapesten. Szombat délután a Széna téren gyülekező, antifasiszta érzelmű kisebb csoport tagjait egyenként igazoltatták.

Ezzel szemben a Várban gyülekező, második világháborús egyenruhákban, jelképekkel és katonai öltözetben megjelenő résztvevőknél nem lehetett hasonlóan átfogó rendőri intézkedést látni. A két csoport létszáma eleve nem volt összehasonlítható, és mivel az ellentüntetőket nem engedték fel a Bécsi kapu térre, végül nem alakult ki összetűzés.

Akit érdekel, kik és miért vettek részt a szombat délutáni eseményeken mindkét oldalon, azoknak ajánljuk a Balzac helyszíni riportját.