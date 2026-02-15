Közel kétszáz alkalmazottjától válik meg az OTP

Az OTP Bank az elmúlt években jelentős eredményeket ért el a digitalizációban, különösen az ügyfélélmény javítása és a szolgáltatásbiztonság terén. A bank szerint azonban a versenyelőny megőrzéséhez most a működés egyszerűsítésére és a költségek csökkentésére kell nagyobb hangsúlyt helyezni – ennek részeként pedig közel kétszáz fővel csökkentik a Digitális Divízió létszámát.

A Telex kérdéseire válaszolva az OTP kommunikációs osztálya azt írta: a „siker fenntarthatósága és a kivívott versenypozíció biztosítása” érdekében a következő időszakban újrapriorizálják a digitalizációs programokat és racionalizálják az alkalmazott technológiákat. A változások a digitális területet is érintik, ahol mintegy 200 fős létszámcsökkentés várható.

A bank szerint a cél egy hatékonyabb, jövőorientált működés kialakítása, amely hosszú távon is támogatja a stratégiai célokat, és a fejlesztések eredményességén keresztül tovább javítja az ügyfélélményt.

A Telex információi szerint a munkavállalók tájékoztatása a napokban megkezdődhet.