Liu Shaoang: Ez az első olimpiám, amit igazán tudok élvezni

A magyar színekben kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok, most már kínai színekben versenyző Liu Shaoang a hetedik helyen végzett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres döntőjében a milánói-cortinai téli olimpián. A verseny után az M4 Sportnak azt mondta, még nem volt szerencséje, de ez az első olimpia, amit ki tud élvezni.

„Szemem előtt lobogott az arany, de az érem abszolút benne volt. Sok balszerencse ért, most biztosan jönnek a negatív kommentelők, hogy ez a karma, de mégis jól futottam, a pech pedig benne van. A bravúrok benne vannak, de a szerencse még nem állt mellém. Nagyon élvezem az olimpiát, ez az első, amit ki tudok élvezni és tudok egy jót versenyezni. Az érmek még nem jöttek, de ugyanúgy dolgozom tovább”

– mondta. A szombati döntőben a továbbjuttatások miatt kilenc versenyző indult, így nemcsak a komoly csata, hanem a szabálytalanságok és a kicsúszások is szinte garantáltak voltak. Elsőként a kanadai Steven Dubois szállt el, másodjára Liu akadt össze a brit Niall Treacyvel, az ütközés miatt pedig mindketten a palánkba csapódtak. A brit versenyzőt kizárták szabálytalanság miatt, így a Liu a hetedik lett. A versenyt az 1000 méter győztese, a holland Jens van 't Wout nyerte.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

„Amikor ilyen sokan vannak egy döntőben, nehéz előzni. Az elődöntőben már volt ütközésem, akkor már továbbjuttattak, hátra kerültem rajtpozícióban, kívülről elölre menni pedig elig nehéz. Előttem Steven egyből elesett, ekkor láttam, hogy a belső előzéssel óvatosan kell bánni. Egy versenyző ki is ugrott elém, kizárták, de ez már nem ér semmit

– értékelt Liu, aki az olimpián eddig a hetedik helye mellett a vegyes csapatban negyedik, 1000 méteren hatodik lett. Még két versenyszámban indul, a férfi váltóban és 500 méteren, utóbbiban ő a címvédő.

A Liu testvérek 2022 végén kezdeményezték az országváltást, miután a korcsolyázószövetség nem tudott megállapodni az edzőjükkel. Kettejük közül csak Shaoang jutott ki az olimpiára, a szintén olimpiai bajnok, kétszeres vb-győztes Shaolin Sándor nem. (via MTI)