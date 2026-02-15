Miért veszélyesebb az Epstein-ügy a fennálló világrendre, mint Trump, Putyin és Orbán együttvéve?

publicisztika
Tüntető a börtön előtt, ahol Epstein tisztázatlan körülményke között meghalt.
Fotó: STEPHANIE KEITH/AFP

Érzéketlen tuskó vagy-e, ha az utóbbi napokban a 113. epsteines hír elolvasása után egy halk hangocska azt kérdezte benned, hogy nincs-e ez az ügy egy kicsit túllihegve, meg hogy ez igazából nem az eleve furcsa amerikaiak bulija-e?

Nem vagy az. Az ügy tálalását nézve ezek teljesen legitim kételyek. Akkor is, ha a hangocskád mindkét kérdésére határozott nem a válasz. Az Epstein-ügyre egyszerre igaz, hogy nem is annyira durva, mint aminek látszik, és hogy valójában sokkal durvább, mint bármi, ami az utóbbi évtizedekben a fennálló világrendet fenyegette.

Megpróbálom bemutatni, hogy az ügy miért jelenti a valaha volt legkomolyabb veszélyt az általunk ismert világra, komolyabbat, mint a trumpizmus, putyinizmus, orbánizmus és az összes illiberális próbálkozás együttvéve.

Az ifjú Lenin

„Ha az ifjú Lenin vagy Mussolini kezébe kerülhettek volna az Epstein-akták, forradalmakat robbantottak volna ki.”

Ezt nem a Red America, az American Communist Party (ACP) havilapja írta 4 nappal azután, hogy az amerikai Igazságügyi Minisztérium január 30-án egy csomagban nyilvánossá tett 3,5 millió oldalnyi dokumentumot, hanem a londoni Financial Times. Pedig a konzervatív, piacpárti brit napilap ritkán ábrándozik ilyesmiről. De miért most kezd ficánkolni még bennünk is a mélyre eltemetett, aprócska Lenin?

Mindenki benne van

publicisztika morális pánik elit Epstein-ügy elitellenesség szexuális ragadozó