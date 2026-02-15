Nem vagyunk feláldozhatók! – civilek tüntettek a Külügyminisztérium előtt a gödi Samsung-botrány miatt

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A gödi Samsung-gyárban történtek miatt szervezett több civil szervezet tüntetést vasárnap délelőtt a Külgazdasági- és Külügyminisztérium elé.

Fotó: Németh Dániel/444

Hétfőn a Telex írta meg, hogy a kormány évek óta tudott arról, hogy a gödi Samsung-gyárban határértéket meghaladó mennyiségű rákkeltő vegyi anyag belégzésének tették ki az ott dolgozók egy részét, mégsem csináltak semmit. A kormány a hír megjelenése után viszonylag sokáig hallgatott az ügyről, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter lerázta a felelősséget, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig azzal védekezett:

„Ember, 5 kilométerre lakom a gyártól!”

A civil szervezetek - a Greenpeace, az aHang, az Akárteis Akkumulátor Károsult Települések Igazáért Szövetség, a Civil Bázis, a Göd-ÉRT Egyesület, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége és a Víz Koalíció - a vasárnapi tüntetéssel azt szeretnék kihangosítani, hogy nem létezik olyan nemzetgazdasági érdek, amely miatt egy gyár dolgozóit vagy a környezetet tudatosan szennyezésnek lehetne kitenni. Szerintük az igazi nemzeti érdek a környezet és az emberek védelme.

Fotó: Németh Dániel/444

„Tudom, miért jöttetek ide, mert dühösek vagytok” - köszöntötte Hlavács Judit, a Göd-ÉRT Egyesület alelnöke a megjelent párszáz embert. Szerinte a gödiek már nagyon régóta dühösek. Hlavács megköszönte Weiler Vilmosnak, hogy megírta a Telexre az ügyet a köztudatba beemelő cikket, Bodnár Zsuzsának, az Átlátszó újságírójának, aki hosszú ideje foglalkozik vele, és többek közt azoknak a névtelen informátoroknak is, akik nélkül nem ismerhettük volna meg a történteket.

Hlavács ezután a felelősöket is megnevezte:

  • Tarnai Richárd, Pest megye főispánja,
  • Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője,
  • Szijjártó Péter, "aki miután kormányülésen arról döntöttek, hogy a Samsung tovább szennyezhet, most is tagadja ezt és fenyegeti azokat, akik kimondják az igazságot."

Ők nem csak rossz döntést hoztak - emelte ki Hlavács Judit.

Fotó: Németh Dániel/444

Kozma Éva, a Mikepárcsi Anyáktól arra emlékeztetett, a gödi ügy nem most kezdődött. De ki hallotta meg? - kérdezte.

Fotó: Németh Dániel/444

„Göd figyelmeztetés, hogy az állam már nem létezik. Göd azt mutatja meg, hogyan működik egy államhatalmi gépezet, ami azt hiszi, bárkit feláldozhat a saját működése érdekében” - mondta.

Átláthatóság kell, mérés kell, felelősség kell - fogalmazott Kozma Éva, hangsúlyozva, hogy az országban 40 akkuipari üzem van, amiből 27 felső küszöbértékű veszélyes üzem.

Simon Gergő, a Greenpeace vegyianyagszakértője volt a következő felszólaló. Azt mondta, hogy az utóbbi évtizedekben sokszor látták, hogy a hatóságok képtelenek megakadályozni az ipari szennyezést. Vagy éppen elsikálják - ahogy az történik Gödön, ahol már 2022-ben találtak többféle szabálytalanságot, de nem akadályozták meg a szennyezés folytatását.

Simon Gergő
Fotó: Németh Dániel/444

Székely Tamás a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VSDZ) elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy bár Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, hogy nem történt a egészségkárosodás, ilyet felelősséggel nem is lehet mondani, ugyanis a szennyezés okozta rák jóval később, akár évek múlva alakulhat ki.

Székely Tamás
Fotó: Németh Dániel/444

Ezután Molnár Áron következett:

„Ez van, ezt tudjuk most csinálni. Itt vagyunk” - mondta, majd Szijjártó Pétertől kérdezte (aki nem volt ott), hogy ő hol van. „Hazudtál és lebuktál, Peti” - mondta Molnár, majd hosszan beszélt arról, hogy elege van az embereknek a kormányzati hazugságokból és korrupcióból. Ahogy Molnár, úgy több más felszólaló is felhívta a figyelmet arra, hogy az áprilisi választás tétje többek közt az lesz, hogy véget lehet-e vetni az ilyen beruházásoknak.

Molnár Áron
Fotó: Németh Dániel/444

A tüntetést szervező civil szervezetek képviselői felhívták a figyelmet arra is, hogy hosszú ideje sorolják a magyarországi akkumulátorgyárak munkavédelmi és környezetvédelmi visszásságait, a kormány azonban rendre süket ezekre a kritikákra, és sokszor igyekszik különböző módokon elhallgattatni, megfélemlíteni azokat, akik mégis így tesznek.

Arról, milyen óriási kockázatot vállalt a Fidesz az akkugyárakkal, és hogyan kezd ez rájuk omlani épp a választások előtt, ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Tüntetők Szijjártó Péter minisztériuma előtt.
Fotó: Németh Dániel/444

A filozófus-író Lányi András utolsó felszólalóként azt emelte ki: 2024-25-ben a kormány még körülbelül 800 milliárd forintot áldozott akkuipari beruházásokra. Ekkor már tudtak a 6 halálos üzemi balesetről, ami történt, és a káros szennyezésről. Szerinte „ez a kormány Bős-Nagymarosa.

„Én nem hiszem azt, hogy Szijjártó Péter és Orbán Viktor szándékosan ártana az országnak – ingyen. De mi lehet az a haszon, amiért teszik ezt? Tudjátok, mi az a szürke-fekete por a munkások tüdejében? Kozmetikum Ezzel kozmetikázzák a magyar gazdaság teljesítményét. Ha ez se lenne, kiderülne, hogy magyar gazdaság nem stagnál, hanem hanyatlik” - mondta Lányi András.

A tüntetésen többször is szólt a „Mocskos Fidesz!” meg a „Nem hagyjuk!” skandálás.

Fotó: Németh Dániel/444

Mit fogunk ezek után csinálni? - tette fel végezetül a kérdést Szaszkó Andrea, a Göd-ÉRT Egyesület alelnöke. Ha továbbra is hasonló mederben telepítik tele korlátlanul az országot ilyen üzemekkel, a tüntetésnek lesz folytatása. Elmennek a Belügyminisztérium elé, az Igazságügyi Minisztérium elé, és sorra fogják látogatni a kormányhivatalokat is. Ezzel zárta a tüntetést.

Szaszkó Andrea
Fotó: Németh Dániel/444

A demonstrációról a Partizán élőben közvetített, itt lehet megnézni.

POLITIKA környezetszennyezés samsung gyár gulyás gergely Göd rákkeltő vegyi anyag Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége Akárteis Akkumulátor Károsult Települések Igazáért Szövetség greenpeace Víz Koalíció Göd-Ért Egyesület civil bázis Szijjártó Péter aHang telex
Kapcsolódó cikkek

Olyan súlyosan mérgező, rákkeltő anyagokkal szennyezett volt a gödi Samsung-gyár levegője, hogy még a titkosszolgálatot is bevetette a kormány

A Telex egy forrása szerint egy 2023 tavaszi kormányülésen Rogán Antal „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gyárban történteket, és annak bezárása is felmerült.

Haász János
belföld

Szokatlan, hogy a kormány egy napig hallgasson egy kirobbanóban lévő botrányról

Hétfő reggel jelent meg a Telex cikke arról, hogy a gödi Samsung rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, az erről szóló titkosszolgálati jelentést a kormány tárgyalta, de végül nem tettek semmit. Az ügy egyik főszereplője Szijjártó Péter, aki állítólag a gyár mellett lobbizott. A miniszter csak kedden kezdett arról beszélni, hogy ez hazugság.

Bódog Bálint, Windisch Judit, Haász János
POLITIKA

Gulyás Gergely lerázta a kormányról a felelősséget a gödi szennyezés ügyében

A munkaügyi hatóság tette a dolgát, miniszternek nem volt köze ahhoz, hogy a gödi Samsung súlyosan környezetkárosítóan működött, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

Mészáros Juli
POLITIKA

Óriási kockázatot vállalt a Fidesz az akkugyárakkal, és pont a választások előtt van rájuk omlóban az egész

Pár éve is nagyot szóltak az akkuipari visszaélések, de akkoriban még nem volt olyan országos politikai erő, amely fel tudta volna kapni a témát. Most már van, és a kiélezett harcban minden voks számít. Ráadásul ha hosszú távon esetleg jó döntés is lesz az akkuiparra tenni a tétet, most még gazdaságilag sem érezni a hasznát.

Bódog Bálint
POLITIKA