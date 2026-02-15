Obama reagált a Trump által megosztott, majd törölt rasszista videóra, ami majomként ábrázolta őt

Barack Obama volt amerikai elnök közvetve reagált arra a rasszista videóra, amit Donald Trump közösségi oldalán tettek közzé róla és feleségéről. Brian Tyler Cohen podcastjában azt mondta: az a „szégyenérzet” és „illemtudás”, ami korábban a közszereplőket jellemezte, mára eltűnt.

A klip azt a konteót terjesztette, ami szerint a Dominion Voting Systems szavazatszámláló cég segített ellopni Trumptól a 2020-as elnökválasztási győzelmet. Az állítást sokszorosan cáfolták – a 444 itt elemezte az elméletet bővebben –, de ez nem tartotta vissza az amerikai elnököt attól, hogy ismét megossza azt saját felületén. A klip vége felé Barack Obama volt elnök és felesége, Michelle Obama majomként nevetgélt. A Fehér Ház kezdetben megvédte a videót, és a kritikákat álbalhénak nevezte. Később viszont törölték a posztot, és egy munkatársat tettek felelőssé a történtekért.

A 47 perces, Obamával készült podcast szombaton jelent meg. Az epizód elején a műsorvezető az amerikai „közbeszédről” kérdezte, ami a volt elnök szerint „olyan kegyetlen lett, amit korábban nem láttunk”. Obama azt mondta, ugyanakkor fontos látni, hogy az amerikaiak többsége ezt a viselkedést nagyon aggasztónak tartja. „Igaz, hogy figyelmet kap. Igaz, hogy eltereli a figyelmet” – mondta, hozzátéve, hogy országjárása során sok olyan emberrel találkozik, akik még mindig hisznek a tisztességben és az udvariasságban.

Fotó: JACEK BOCZARSKI/Anadolu via AFP

„Egyfajta bohócparádé zajlik a közösségi médiában és a televízióban”

– mondta. Szerinte azok közül, akik korábban fontosnak tartották az illemszabályokat és a tiszteletet, ma már sokaknak nincs szégyenérzete. Konkét neveket direkt nem mondott.

Trump korábban újságíróknak arról beszélt, hogy nem látta a videó azon részét, ami az Obama házaspárt ábrázolta. „Nem követtem el hibát” – válaszolta arra a kérdésre, hogy bocsánatot kér-e. (BBC)