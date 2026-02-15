Orbán amerikai embere Clinton ellen: magyar propaganda Európa csúcstalálkozóján

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Orbán amerikai embere védte a rendszert és a trumpizmust Európa legfontosabb biztonságpolitikai eseményén Münchenben, a magyar állami fizetésből élő Gladden Pappin Hillary Clintonnal és a lengyel külügyminiszter Sikorskival szemben próbálta tartani a frontot - mi is ott voltunk.

Számít-e még a nemzetközi jog, vagy mindent letarol a nyers erőpolitika?

Trump jóvoltából megszűnt a Nyugat, végletes a szakadás Amerika és Európa között?

Tényleg ideológiai háború zajlik a MAGA-féle altright és az európai nagypolitika között, vagy másról szólnak a fenyegetések?

Kinek van Putyin-kép a falán, ki találta fel a globalizációt, és mitől jobb az USA Kínánál, ha csak az számít, ki az erősebb?

Tudósítás a müncheni biztonsági konferenciáról, ahol próbáljuk megérteni: azért kell-e lenyomni Ukrajnát, mert túl sok a gender a világban.

A nemzetközi jog másodlagos az erő helyreállítása mögött, Trump csak korrigál, miután a jobb- és balközép összeesküvése kiárusította az országot, és Európában ezt csak egy valaki képviselte már tíz éve következetesen: természetesen Orbán Viktor – állította Hillary Clintonnak a müncheni biztonsági konferencián Gladden Pappin, aki magyar igazolásként történetesen Orbán Viktortól kapja a fizetését.

Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet vezetője Fotó: MSC

A Missouriban született, indián felmenőire szívesen hivatkozó amerikai MAGA-jobboldali ugyan nem tud magyarul, de ő a Miniszterelnökség alá vont Magyar Külügyi Intézet vezetője, a JD Vance hátországával való fideszes kapcsolatépítés figurája, amibe olyan sokat fektettek Orbánék. Ő most egy magasabb ligában kapott Münchenben megszólalási lehetőséget, hogy Babis cseh külügyminiszterével szólamban a trumpista európai jobboldal hangja lehessen a legnagyobb biztonságpolitikai konferencián.

Pappinéknek Hillary Clintonnal, a korábbi first ladyvel, demokrata elnökjelölttel és külügyminiszterrel, valamint Radek Sikorskival, a brit arisztokrata fellépésű, ideológiai ellenfelekkel szemben sziporkázóan cinikus lengyel külügyminiszterrel, illetve az egyik legérdekesebbnek tartott kelet-európai elemzővel, a bolgár Ivan Krasztevvel kellett vitatkozniuk arról, hogy van-e még olyan, hogy Nyugat, vagy ezt az illúziót Trump és elvbarátaik második eljövetelével el lehet most már felejteni.

Ivan Krasztev elemző, Petr Macinka cseh külügyminiszter, Hillary Clinton volt amerikai külügymniszter, Radek Sikorski lengyel külügyminiszter és a Magyar Külügyi Intézet idegenlégiósa, Pappin a magasabb ligában Fotó: MSC

Kimondatlanul is ez volt a legaktuálisabb kérdés Münchenben, és nem sokaknak tűnik a kincstári optimizmusa túl őszintének, ha az amerikai-európai kapcsolatok állásáról van szó. Egy éve ilyenkor éppen JD Vance alelnök itteni fellépése jelezte brutálisan, hogy az eddigi rendnek vége. Amerika új urai a tárgyalásokon alapuló, az általuk már csak szitokszóként emlegetett multilaterális kapcsolatokkal, a hagyományos diplomáciával és nem utolsó sorban Európával szemben határozzák meg magukat – ha más nem, Hegseth hadügyminiszter úr rossz helyre küldött csetjei tanúskodnak arról, hogy milyen őszinte undorral.