Orbán után Magyar is évet értékel

Orbán Anita szólal fel. Magyarország legnagyobb és legösszetartóbb közössége előtt szólal fel, ezt megtisztelőnek érzi - mondja.

A müncheni biztonságpolitikai konferenciáról mesél, amin az utóbbi napokban Magyar Péterrel részt vett. Arról beszél, hogy a jelenlegi kormány évek óta nem vesz részt ezen a konferencián - emeli ki. Magyar Péter és én örömmel fogadtuk el a meghívást és közel egy tucat tárgyalást folytattunk - hangsúlyozza.

Hazán biztonságáért, a békéért, a jövőnkért - ígéri, hogy ezekért a Tisza politikusai mindig kiállnak majd.

Magyarország nem lehet kívülálló Európa és a világ biztonságról szóló párbeszédében - mondja Orbán Anita. Csak a Tisza tudja rendbe tenni az elmérgesedett viszonyt a szomszédainkkal és partnereinkkel, hogy Magyarország újra respektált partner legyen.