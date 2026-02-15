Orbán után Magyar is évet értékel

Magyar megkezdi az évértékelőt
Mindent a magam módján tettem, mindent a magunk módján tettünk - kezdi Magyar Péter.
Itt állunk a győzelem kapujában, lépjünk be rajta - mondja.
Taps.
Hamarosan visszajönnek - ígéri az élő közvetítés. Minden bizonnyal Magyar Péter évértékelőjével.
Orbán Anita szólal fel. Magyarország legnagyobb és legösszetartóbb közössége előtt szólal fel, ezt megtisztelőnek érzi - mondja.
A müncheni biztonságpolitikai konferenciáról mesél, amin az utóbbi napokban Magyar Péterrel részt vett. Arról beszél, hogy a jelenlegi kormány évek óta nem vesz részt ezen a konferencián - emeli ki. Magyar Péter és én örömmel fogadtuk el a meghívást és közel egy tucat tárgyalást folytattunk - hangsúlyozza.
Hazán biztonságáért, a békéért, a jövőnkért - ígéri, hogy ezekért a Tisza politikusai mindig kiállnak majd.
Magyarország nem lehet kívülálló Európa és a világ biztonságról szóló párbeszédében - mondja Orbán Anita. Csak a Tisza tudja rendbe tenni az elmérgesedett viszonyt a szomszédainkkal és partnereinkkel, hogy Magyarország újra respektált partner legyen.
Kapitány István a következő. Ő arról beszél, hogy a gödi ügy megmutatja, mi köti össze a kormány elhibázott gazdaságpolitikáját, felelőtlenségét és emberi életeket veszélyeztető hazardírozását.
A legfelsőbb körökben is tudtak ezekről - mondja. De hát ami Gödön történik, nem kivétel, hanem egyenesen következmény abból, ahogy a hatalom irányítja az országot - fogalmaz.
A kormány elképesztő mennyiségű közpénzt öntött az akkuiparba, és tömegesen betelepített vendégmunkásokra alapozta az iparágat. Kapitány elhibázottnak nevezi ezt az irányt. A Tisza más gazdaságpolitikát fog megvalósítani - ígéri.
„Hisszük, hogy magyarok szorgalma, kreativitása és talpraesettsége csodát tud teremteni a következő évtizedekben is, de csak akkor, ha a regnáló kormány okosan ösztönzi a magyar gazdaságot és azt is, hogy európai szintű oktatásunk legyen. De ehhez változás kell” - fogalmaz.
Gajdos László következik, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg 01. OEVK-ban indul.
Nincs környezetvédelmi minisztérium, nem lehet környezetvédelemről beszélni - kezdi beszédét, majd a gödi akkumulátorgyár körüli botrányt idézi fel.
„Döbbenet. Hogyan működhetett egy ilyen üzem akár egyetlen percig környezetvédelmi engedély nélkül?” - teszi fel a kérdést.
Hol volt a hatóság, miért állt a külföldi multik oldalára a kormány? - sorolja tovább.
A Tisza-kormány erős környezetvédelmi minisztériumot állít majd fel - ígéri. Nekünk ez a hazánk, amit szeretnénk jobban, egészségesebben átadni az utódainknak. Éljen a zöld Magyarország - mondja zárásként.
Porpáczy Krisztina a következő felszólaló, ő a Tisza jelöltje Győr-Moson-Sopron 05. OEVK-ban.
Több mint 20 éve háziorvos a Szigetközben. Nap mint nap látja a környezete problémáit. Orvosként és helyben élőként állna ki a térség kórháza mellett.
Ha nem állunk ki, nem védi meg senki a betegeinket - fogalmaz. Megvédik a kórházakat, akkor is az emberek mellett lesz, ha nehéz.
Kátai Németh Vilmos, aki Budapest 09. OEVK-ban indul Tisza-színekben a következő felszólaló. Csepelen ügyvéd, kétgyermekes édesapa, fekete öves aikidómester.
Kátai arról beszél, hogy bár a Fidesz sokat beszél az akadálymentességről, de nem sokat tesz érte.
„Mi ugyanolyan esélyekkel szeretnénk tanulni, dolgozni, élni.”
A Fidesz alárendeltségi viszonyban kezeli a fogyatékkal élőket, a Tiszában viszont nem nézték, hogy vak, hanem csak azt, hogy mit tesz le az asztalra. „Itt a szakértelem számít és nem a rokonság” - mondja.
Ezután az egészségügyben és egyéb területeken detektálható problémákat sorolja. Ezeken szeretne változtatni.
Halmai Ferenc Tibor volt rendőrkapitány kezd, aki Jász-Nagykun-Szolnok 02. OEVK-ban a Tisza jelöltje.
Nem azért fosztották meg a rangjától, mert bűnt követett el, hanem mert kiállt a véleményéért - mondja. Azt tanulta, hogy ki kell állnia, ha igaza van, ha annak ára van. 37 évig szolgálta rendőrként a hazát. Egy élet munkája, egy élet szolgálata áll mögötte - mondja.
Amikor kimondta, hogy változás kell, méltatlansági eljárást kezdeményeztek ellene. De ő nem méltatlan. Lemondott mindenről, és eljött emelt fővel, mert nem lehet megtörni.
Az egyéni sors nem számít, a rendszerváltás, ami számít - fogalmaz.
Arra kérlek benneteket, válasszátok ti is a becsületet, az igazságot, a Jászság és Magyarország jövőjét - zárta felszólalását.
Szeretettel köszönt mindenkit. A jövőről, a jelenről és a múltról lesz ma szó.
Hamarosan kezdődik az évértékelő műsor, a színpadról már nagyban kérik a megjelenteket, hogy üljenek le. Szelfizni majd a szünetben lehet legközelebb - derült ki. Ezek szerint lesz szünet.
Orbán Viktor már szombaton megtartotta a sajátját, itt olvasható percről percre tudósításunk, itt az évértékelő értékelője, itt pedig az ellenzéki reakciók.
Vannak forgatókönyveik különböző arányú győzelmekre, de szerinte a Fidesz nem fogja könnyen beismerni a vereséget. Olyan közbeszerzési rendszer lesz, amin Mészáros cégei el sem tudnak indulni. Oroszországot fenyegetésnek tekinti Magyarországra és Európára. Magyar Péter két évvel a politikai színpadra lépése után, két hónappal a választások előtt válaszolt a 444 kérdéseire.