Románia megfigyelőként csatlakozik Trump Béketanácsához

Nicușor Dan román elnök február 19-én Washingtonba utazik, ahol részt vesz a Donald Trump által létrehozott Béketanács első ülésén – írja a Transtelex. Románia egyelőre csak megfigyelőként csatlakozik a tanácskozáshoz, ahol megerősíti elkötelezettségét a nemzetközi békeerőfeszítések mellett, és jelzi: kész szerepet vállalni a Gázai övezet újjáépítésében is.

Dan hangsúlyozta, hogy Románia eddig is aktívan segítette a gázai civileket, például sürgősségi egészségügyi evakuálásokkal. A washingtoni részvétel szerinte lehetőséget ad arra, hogy az ország közvetlenebbül is bekapcsolódjon a béketeremtést és az újjáépítést célzó nemzetközi munkába.

A román vezetés néhány hete még óvatosabb volt. Január végén Ilie Bolojan miniszterelnök azt mondta: Románia csak az európai partnerekkel egyeztetve, alapos politikai és gazdasági mérlegelés után dönthet a teljes jogú csatlakozásról. A tagsághoz szükséges, egymilliárd dolláros hozzájárulást nem nevezte kizáró oknak, de jelezte: csak olyan döntés jöhet szóba, amely egyértelműen az ország érdekét szolgálja, és nem ütközik a meglévő nemzetközi kötelezettségekkel.

Korábban maga az államfő is visszafogottabban fogalmazott: elemzést rendelt el a Béketanács alapító dokumentumairól, hogy felmérjék a részvétel politikai és jogi következményeit. A kormánykoalíción belül sem volt egységes álláspont: egyes szereplők óvatosságot sürgettek, mások viszont a washingtoni kapcsolatok erősítése miatt támogatták a részvételt.