Szexvideótól a kátyúig – Magyar Péter mindenre lőtt az évértékelőjén

Tavaly még Orbán Viktor évértékelője előtt egy héttel tartotta Magyar Péter a sajátját, most egy nappal utána. A percről percre tudósításunkat itt olvashatják.

Fotó: FERENC ISZA/AFP

Ma már talán nincs is olyan pártvezető, aki ne tartana valami hasonlót ilyenkor, a tavaszi szezonkezdet előtt. Ez is egy olyan eleme a politikának, amiben – okkal vagy ok nélkül – muszáj követni Orbánt, akinek első évértékelője 1999. február 4-én hangzott el a Vigadóban.