Több helyen fák dőltek a sínekre, változik a Balaton környéki vonatok menetrendje

Az extrém erejű szél miatt a Balaton környékén fakidőlések, felsővezetéki hibák nehezítik a vasúti forgalmat, emiatt várhatóan a késő délutáni órákig hosszabb menetidőre, változásokra kell számítani – írta a Mávinform.

A késések miatt a MÁV a Balaton nyugati medencéjében utazóknak inkább a buszokat javasolja.

A közlemény szerint a dél-balatoni vonalon csak Budapest – Siófok között közlekedhetnek a vonatok. A Fenyves sebesvonatok jelenleg csak Tapolca – Balatonszentgyörgy, valamint Fonyód – Kaposvár/Pécs között közlekednek. Siófok – Nagykanizsa, valamint Siófok – Keszthely között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Azt is írták, hogy a Déli pályaudvarról 8:30-kor Keszthelyre elindult Balaton InterCity (IC 862) Siófoktól dízelmozdony segítségével továbbközlekedik Fonyódra, ahonnan pótlóbusszal utazhatnak tovább az utasok. A Budapest felé tartó InterCityk a pótlóbusz érkezése után, körülbelül 20-50 perces késéssel indulnak Siófokról. Siófokról a főváros felé tartóknak a páros órákban Székesfehérvárra induló személyvonatokat is ajánlják, amik jelentősebb fennakadás nélkül közlekednek.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

A Tapolca – Keszthely szakaszon a kidőlt fákat eltávolították, ismét közlekedhetnek a vonatok. A menetrendszerű forgalom a délelőtti órákban állhat helyre. A Győr – Pápa szakaszon pedig néhány járat helyett a menetrendszerinti induláskor mentesítő busz indul.