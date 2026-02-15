Több százezren tüntettek világszerte az iráni rezsim ellen

Szombaton világszerte több százezer ember vonult az utcára az iráni kormány ellen, miután a néhai sah száműzetésben élő fia, Reza Pahlavi „globális akciónapot” hirdetett. A legnagyobb tömegek Münchenben, Los Angelesben és Torontóban gyűltek össze, de demonstrációkat tartottak Tel-Avivban, Lisszabonban, Sydney-ben és Londonban is.

Reza Pahlavi, a megbuktatott iráni sah, Mohammad Reza Pahlavi fia feleségével, Yasmine Pahlavival a „Emberi jogokat és szabadságot Iránnak – nemzetközi szolidaritás az iráni néppel” jelszavú demonstráció színpadán Münchenben. Fotó: FELIX HORHAGER/dpa Picture-Alliance via AFP

Münchenben mintegy 250 ezren hallgatták meg Pahlavit, aki az iráni iszlám rendszer megdöntését sürgette, és élesen bírálta az ottani tüntetések leverését. „Első üzenetem a hazámban élő bátor és küzdő honfitársainkhoz szól: tudjátok, hogy nem vagytok egyedül” – mondta, hozzátéve, hogy a világ ma az iráni tüntetők mellett áll. Az iráni vezetést „korrupt, elnyomó, gyermekgyilkos rezsimnek” nevezte, és arról beszélt, hogy egy szabad Irán bizonyítani fogja a nemzet erejét.

A megmozdulások hátterében az a több mint két hónapja tartó tiltakozáshullám áll, amely eredetileg a megélhetési költségek emelkedése miatt indult Iránban, majd országos, rendszerellenes mozgalommá szélesedett. A tüntetések december 28-án kezdődtek, és rövid idő alatt Irán mind a 31 tartományára, több mint száz városra és településre kiterjedtek.

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint eddig 6872 tüntető halt meg, köztük több mint 150 gyerek. Az iráni hatóságok legalább 3000 halottról számoltak be, de azt állítják, hogy az áldozatok egy része a biztonsági erők tagja volt.

Torontóban mintegy 350 ezren vonultak utcára. A BBC perzsa részlegének több résztvevő azt mondta, azért demonstrálnak, hogy hangot adjanak az Iránban élő családtagjaik és barátaik követeléseinek. Los Angelesben Pahlavi lánya, Noor Pahlavi szólalt fel, és azt mondta: az irániak „még soha nem álltak ilyen közel ahhoz, hogy megszabadítsák magukat ettől az iszlám rezsimtől”. Egyben felszólította Donald Trump amerikai elnököt, hogy szakítsa meg a Teheránnal folytatott nukleáris tárgyalásokat, amelyeket „gyilkosokkal folytatott egyeztetésnek” nevezett.

Fotó: MERT ALPER DERVIS/Anadolu via AFP

Trump pénteken újságíróknak arról beszélt, hogy az iráni kormányváltás lenne „a legjobb dolog, ami történhetne”, bár nem egyértelmű, hogy konkrétan Pahlavira utalt-e. A Reutersnek korábban úgy nyilatkozott, hogy Pahlavi „nagyon kedvesnek tűnik”, ugyanakkor kérdéses, képes lenne-e elegendő hazai támogatást szerezni ahhoz, hogy vezető szerepet vállaljon.

Reza Pahlavit születésétől fogva a trón örökösének nevelték, de 18 éves volt, amikor az 1979-es iszlám forradalom elsöpörte apja monarchiáját. Közel öt évtizeddel később ismét politikai szerepre készül, miközben bírálói attól tartanak, hogy víziója végül nem egy demokratikus köztársasághoz, hanem a monarchia visszaállításához vezetne. Ezt Pahlavi következetesen tagadja. (BBC)