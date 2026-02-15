Ukrajna 20 évre szóló amerikai biztonsági garanciákat szeretne a békemegállapodás aláírása előtt

Ukrajna legalább 20 évre szóló amerikai biztonsági garanciákat szeretne, mielőtt aláírna egy békeszerződést – mondta Volodimir Zelenszkij a jövő hétre tervezett, Oroszországgal és az Egyesült Államokkal közös tárgyalások előtt a Guardian szerint.

Az ukrán elnök reméli, hogy „a jövő heti háromoldalú találkozók komolyak, érdemiek és mindannyiunk számára hasznosak lesznek, de őszintén szólva néha úgy tűnik, mintha a felek teljesen különböző dolgokról beszélnének”. Hozzátette, a genfi tárgyalásokon szó lesz az ukrán energetikai létesítményeket ért orosz támadásokról is.

Szombaton Münchenben, Európa legnagyobb biztonsági konferenciáján arról beszélt, hogy Egyesült Államok eddig 15 évre ajánlott garanciát, de Kijev legalább 20 évre szóló megállapodást akar, ami pontosan rögzíti az amerikai támogatást. Az ukrán ásványkincsek felhasználásról még nem egyeztettek. Az amerikaiak szerint ha Ukrajna kivonulna a Donbaszból, gyorsan béke lehetne, Zelenszkij azonban ezt a felvetést elutasította, mert a területen ukránok élnek.

Fotó: THOMAS KIENZLE/AFP

Azt is kifogásolta, hogy lecserélték az orosz tárgyalódelegáció vezetőjét, attól tart, hogy ez időhúzás, nem pedig valódi stratégiai váltás. Zelenszkij jelezte továbbá, hogy az Egyesült Államok által május 15-ig szorgalmazott választásokat csak két hónappal a tűzszünet megkötése után lehet megtartani, mert csak így biztosított a szavazók biztonsága.

Ahogy azt a 444-en írtuk, Orbán Viktor testtömegindexével is foglalkozott a rendezvényen az ukrán elnök. Azt mondta, a magyar miniszterelnök az ukránoknak köszönhetően hizlalhatja a hasát: az ukrán védekezés ugyanis Európát, így Magyarországot is védi Putyintól. Szijjártó Péter rövid posztban reagált a pocakos mondatra, bunkó megjegyzésnek nevezve azt, miközben nem konkretizálta, hogy mire utal.