85 ezer fájlt foglaltak le a hatóságok az MNB-botrányban a legfőbb ügyész szerint

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerint bár már egy éve zajlik lassan nyomozás az MNB-ügyben, eddig még senkit sem hallgattak ki. Az elhúzódó eljárásról azt mondta az Indexnek adott interjújában, hogy

„a büntetőeljárások elhúzódása nem specifikus magyar jelenség”.

Ebben az ügyben egyébként az eljárás során eddig 182 gigabájtnyi adatot foglaltak le a hatóságok: ezek nem videó- és képfájlok, hanem többségében dokumentumok, 85 ezer fájlban. Ezeket mind tüzetesen meg kell vizsgálni, már csak azért is, mert „az ügyben bonyolult céghálók és átutalások vannak, amelyeket alaposan fel kell térképezni. És csak ezt követően lehet megállapítani, hogy történt-e bűncselekmény, illetve bizonyítani személyre lebontva a megalapozott gyanút”. Szerinte egyébként ez a hatalmas adatmennyiség is indokolja a nyomozás elrendelése óta eltelt időt.

Az interjúban kitértek egy másik, az MNB-ügynél jobban húzódó esetre, a Völner-Schadl-ügyre, amely már több mint 3,5 éve tart, de még csak az első foknál jár a per.

„Ne tőlem kérdezze, hogy három és fél év után miért ott tartunk, ahol. Az sem szerencsés, ha az ügyészség a jogi végzettséghez kötött foglalkozástól végleges hatályú eltiltásra tesz indítványt a vádiratban, a bíróság mégis úgy dönt, hogy a vádlott az eljárás alatt zavartalanul folytathatja ügyvédi tevékenységét. A bírósági szakban korlátozottak az ügyészség eszközei. Megtettük észrevételeinket, tiltakoztunk a döntés ellen. Ennél többet nem tehettünk.”

A Szőlő utcát érintően a legfőbb ügyész szerint azért vonta az ügyészség saját hatáskörbe a nyomozást, mert az ügyben eljáró nyomozók „már-már bűncselekményt megvalósítva nem végezték korrektül a munkájukat.” Nagy ugyanakkor bízik abban, hogy tavasz végére, nyár elejére már látszódhat a nyomozás vége. Jelenleg az ügyben ”tizenegy gyanúsított van, és a legutóbbi jelentések alapján vannak még elvarratlan szálak”.