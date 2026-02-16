„Aki szeretné, hogy Orbán leskelődjön a hálószobájában, szavazzon a Fideszre”

Felsorolta az évértékelőn, mit vittek véghez. Arról nagyvonalúan elfelejtkezett, hogy mit nem vittek véghez.
A fiatalokat arra buzdította, hogy vegyenek részt az évtized legnagyobb buliján, április 12-én. A helyi tiszások akkor vitáznak a fideszesekkel, ha Orbán is vitázik Magyarral.
„Hazudtál és lebuktál, Peti” - mondta Molnár Áron, a civil szervezetek pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy az áprilisi választás sorsdöntő fontosságú lehet.
Mit reagált Tiborcz a Dinasztia című filmjükre? Hogy lehet 4 milliós megtekintésű közéleti filmet gyártani? Elkészült a folytatás, A csapda. Mi lesz a NER után a NER ára? A stúdióban a Direkt36 újságírói.
A Tisza Párt elnökét a müncheni biztonságpolitikai konferencián kérdeztük arról, hogy kikkel találkozott és milyen várakozásokat tapasztalt az áprilisi választásokkal kapcsolatban. Azt mondta, hogy nem igényli külföldi vezetők támogatását.
Orbán Viktor közönségét nem rázta meg, hogy a tavalyi beszédből fontos ígéretek nem valósultak meg. Van, aki szerint jót tett a kihívás a pártnak, a választás után pedig jönni fog szerintük a beígért takarítás.
A Fertő tó osztrák partján készült wellnessezéssel egybekötött meetingre Nagy Márton és több NGM-es. Miután a helyszínen megkérdeztük a minisztert, hogy miért itt találkoznak, előbb azt mondta, „ott tesszük meg, ahol gondoljuk, hogy megtehetjük”. Majd meggondolta magát, és közölte, elindul haza és innentől a minisztériumban tartanak megbeszéléseket.