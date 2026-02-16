„Aki szeretné, hogy Orbán leskelődjön a hálószobájában, szavazzon a Fideszre”

video
  • A választások előtti utolsó évértékelőket hallhattuk a hétvégén Orbán Viktortól és Magyar Pétertől.
  • Orbán új ellenségeket nevezett meg és beígérte az elmaradt leszámolás bepótlását, Magyar pedig elmondta, hogy mit is kapunk a nyakunkba a következő hetekben.
  • Mindeközben pedig civilek vasárnap „Stop akkuszennyezés” néven tartottak tüntetést a Külügyminisztérium előtt, ahol szintén ott voltunk.
  • Ugorjatok velünk fejest a választási hajrába, ez itt a Közért legújabb adása.
video külügyminisztérium fidesz évértékelő 444 közért közért magyar péter Tisza Párt beszéd Stop akkuszennyezés orbán viktor választás
