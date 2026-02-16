Az esőzések miatt összeomlott a délolasz partvidék híres sziklája, a „szerelmesek íve”

A Pugliában pusztító viharok következtében Valentin-nap éjszakáján összeomlott a dél-olasz partvidék híres sziklaképződménye, a „szerelmesek íve” – írja az MTI.

Az impozáns sziklaív, a Faraglioni di Sant’Andrea egy természetes mészkőhíddal kapcsolódott a magas part sziklafalához az Adriai-tenger déli partvidékén fekvő Melendugno közelében. Összeomlását az elmúlt napok heves viharai és erős esőzései idézték elő. A „szerelmesek íve” elnevezést romantikus legendák ihlették: a hagyomány szerint ha egy pár együtt kelt át rajta, rátalálhatott a boldogságra.

Fotó: STUART BLACK/robertharding via AFP

Melendugno polgármestere, Maurizio Cisternino szörnyű csapásnak nevezte a leomlását.

„Tengerpartunk és egész Olaszország egyik leghíresebb turisztikai célpontja tűnik el, egy olyan úticél, ami még ismert tévéreklámokban is szerepelt”

– mondta. A település a helyi híradások szerint ugyan igyekezett tenni azért, hogy a part menti erózió hatásait csökkentsék, a közelmúltban nyertek is egy pályázaton, de a projektet még nem tudták elkezdeni.