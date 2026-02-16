Bíróság elé állítják a férfit, aki ellopta Egressy Mátyás telefonját

A Fővárosi Főügyészség közleménye szerint a terhelt 2026. január 17-én, az éjjeli órákban, Budapesten, a 907-es éjszakai buszjáraton utazva talált egy telefont. Azt rejtve megnézte, majd kikapcsolta. A készüléket a busz vezetőjének nem adta le, és egyéb módon sem próbálta meg visszajuttatni a tulajdonosának, hanem ellopta. A telefont egy, azóta is eltűntként keresett fiatal férfi hagyta el korábban a buszon, írják, vagyis Egressy Mátyás ügyéről és telefonjáról van szó.

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség a jelenleg egy szabálysértés miatt szabálysértési elzárást töltő 30 éve férfit hétfőn a Budai Központi Kerületi Bíróság elé állítja lopás vétségének vádjával.

Fotó: zef art - stock.adobe.com

A Fővárosi Főügyészség ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a talált értékek nem tehetők el, mert annak akár büntetőjogi következménye is lehet. A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közösségi közlekedés vagy szállítás járművén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dologra a találó nem tarthat igényt.

Január 17-én, szombaton hajnalban tűnt el Egressy Mátyás. Akkor indult el az Ötkertből, de nem ért haza. A fiú, miután elhagyta a szórakozóhelyet, a Március 15. téren felszállt a 907-es éjszakai buszra, amivel hazajuthatott volna XI. kerületi otthonába, ehhez Kelenföldön kellett volna leszállnia. Az apa beszámolója szerint azonban „a zsebeit kipakolhatták, mert a telefonja ott jelzett legutóbb. Azt tudjuk, hogy a járművön elaludt és hajnali négy körül az Örs vezér terénél leszállították”.

Az MTK Park Teniszklub és Egressy Mátyás családja néhány nappal később közös közleményben erősítette meg, hogy valószínűleg a fiú zuhant a Lánchídról a Dunába. A Blikk korábban arról írt, hogy a Lánchídon találtak egy kulcscsomót, amit a 18 éves fiatal édesapja azonosított. Noha a rendőrség továbbra is eltűntként kezeli a fiatalt, az iskolájára kitették a fekete zászlót az eltűnése utáni hétfőn este.