Borízű hang #257: Részeg rollerezés Róberttel, a Duma bojkottja rasszista jetskitúrán [rövid verzió]

podcast
Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

A maga nemében egyedülálló, exclusive podcastunk határozottan föl kíván lépni a víziközlekedési rasszizmus egyszersmindenkori fölszámolása ellen.

podcast borízű hang halászlé nagy ő lenin síugrás matti nykanen jetski magyar péter time out market 444 podcast kiara lord téli olimpia 2026 stohl andrás podcast Orosz Állami Duma jeff bezos washington post rasszizmus bíró ica
Podcast

Podcast

Borízű hang #257: Részeg rollerezés Róberttel, a Duma bojkottja rasszista jetskitúrán

Már a finn síugrók sem isznak, Matti Nykanen forog a sírjában. Magyar Péter hisztizik. Varga Zoltán > Jeff Bezos. Kamupártreneszánsz? Bíró Ica visszatér. Jetski és rasszizmus.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast
