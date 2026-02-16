Borízű hang #257: Részeg rollerezés Róberttel, a Duma bojkottja rasszista jetskitúrán [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.
A maga nemében egyedülálló, exclusive podcastunk határozottan föl kíván lépni a víziközlekedési rasszizmus egyszersmindenkori fölszámolása ellen.
Lázár János tudatosan hülye? Rogán bezzeg föltalálja magát. Hiába szórta a pénzt Orbán, sehol sem vagyunk: Epstein-sziget magyarok nélkül. Musk, a legnagyobb lúzer. Waze és a kátyúk. A legfeleslegesebb magyar rockzenekar.
Már a finn síugrók sem isznak, Matti Nykanen forog a sírjában. Magyar Péter hisztizik. Varga Zoltán > Jeff Bezos. Kamupártreneszánsz? Bíró Ica visszatér. Jetski és rasszizmus.
Chappell Roan Grammy-ruháján pörög az internet erre fogékony része. De csak így, magunk közt: kinek jó ez?