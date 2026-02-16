Donald Trump mindenben segít, amiben csak tud, azért, mert fantasztikusan jók a személyes kapcsolatai Orbán Viktorral

Marco Rubio a müncheni biztonságpolitikai konferencián kezdte körútját, ott elmondott beszédéről többféle értelmezés olvasható: egyesek szerint J. D. Vance tavalyi konfrontatív kijelentéseihez képest békejobbot nyújtott az európaiaknak, és kiállt a transzatlanti viszony fontossága mellett, mások szerint viszont csak udvariasabban mondta el azokat a trumpista kliséket, amiket az alelnök tavaly. A Rubio-beszédben minden kedveskedés ellenére hangsúlyosak voltak az Európát tönkretevő tömeges migrációról szóló kijelentések, illetve a klímaváltozás elleni küzdelem és a jóléti állam bírálata.
A müncheni fellépés udvariaskodó passzusait beárazta, hogy a konferenciáról egyből abba a két EU-tagállamba repült, amely kifejezetten szimpatizál a putyini Oroszországgal, és aktívan tesz az Európai Unió belső egységének aláásásáért.
Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).
A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.
