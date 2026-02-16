Donald Trump mindenben segít, amiben csak tud, azért, mert fantasztikusan jók a személyes kapcsolatai Orbán Viktorral

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A müncheni biztonságpolitikai konferenciáról közép-európai populistasimogató kiskörútra indult az amerikai külügyminiszter. Bár a konferencián elmondott beszéde hangnemében nem volt olyan konfrontatív, mint tavay J. D. Vance alelnök szónoklata, sokat elárul, hogy Münchenből Szlovákia és Magyarország felé vette az irányt.

Pozsonyi látogatását nem kísérték nagy izgalmak, a magyarországi állomás viszont mindenekelőtt Orbán Viktor választások előtti támogatásáról szólt.

Pozsonyban Robert Fico belengette: tematikusan be lehetne vonni külső szereplőket a V4-ek tárgyalásaiba.

Budapesten Rubio visszatérően, hosszan és egyértelműen beszélt arról, mekkora előnyei vannak Donald Trump és Orbán Viktor személyes jó kapcsolatának.

Washington→München

Marco Rubio a müncheni biztonságpolitikai konferencián kezdte körútját, ott elmondott beszédéről többféle értelmezés olvasható: egyesek szerint J. D. Vance tavalyi konfrontatív kijelentéseihez képest békejobbot nyújtott az európaiaknak, és kiállt a transzatlanti viszony fontossága mellett, mások szerint viszont csak udvariasabban mondta el azokat a trumpista kliséket, amiket az alelnök tavaly. A Rubio-beszédben minden kedveskedés ellenére hangsúlyosak voltak az Európát tönkretevő tömeges migrációról szóló kijelentések, illetve a klímaváltozás elleni küzdelem és a jóléti állam bírálata.

Marco Rubio a müncheni biztonságpolitikai konferencián, 2026. február 14-én Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

A müncheni fellépés udvariaskodó passzusait beárazta, hogy a konferenciáról egyből abba a két EU-tagállamba repült, amely kifejezetten szimpatizál a putyini Oroszországgal, és aktívan tesz az Európai Unió belső egységének aláásásáért.