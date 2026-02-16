Donald Trump mindenben segít, amiben csak tud, azért, mert fantasztikusan jók a személyes kapcsolatai Orbán Viktorral

elemzés
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • A müncheni biztonságpolitikai konferenciáról közép-európai populistasimogató kiskörútra indult az amerikai külügyminiszter. Bár a konferencián elmondott beszéde hangnemében nem volt olyan konfrontatív, mint tavay J. D. Vance alelnök szónoklata, sokat elárul, hogy Münchenből Szlovákia és Magyarország felé vette az irányt.
  • Pozsonyi látogatását nem kísérték nagy izgalmak, a magyarországi állomás viszont mindenekelőtt Orbán Viktor választások előtti támogatásáról szólt.
  • Pozsonyban Robert Fico belengette: tematikusan be lehetne vonni külső szereplőket a V4-ek tárgyalásaiba.
  • Budapesten Rubio visszatérően, hosszan és egyértelműen beszélt arról, mekkora előnyei vannak Donald Trump és Orbán Viktor személyes jó kapcsolatának.

Washington→München

Marco Rubio a müncheni biztonságpolitikai konferencián kezdte körútját, ott elmondott beszédéről többféle értelmezés olvasható: egyesek szerint J. D. Vance tavalyi konfrontatív kijelentéseihez képest békejobbot nyújtott az európaiaknak, és kiállt a transzatlanti viszony fontossága mellett, mások szerint viszont csak udvariasabban mondta el azokat a trumpista kliséket, amiket az alelnök tavaly. A Rubio-beszédben minden kedveskedés ellenére hangsúlyosak voltak az Európát tönkretevő tömeges migrációról szóló kijelentések, illetve a klímaváltozás elleni küzdelem és a jóléti állam bírálata.

Marco Rubio a müncheni biztonságpolitikai konferencián, 2026. február 14-én
Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

A müncheni fellépés udvariaskodó passzusait beárazta, hogy a konferenciáról egyből abba a két EU-tagállamba repült, amely kifejezetten szimpatizál a putyini Oroszországgal, és aktívan tesz az Európai Unió belső egységének aláásásáért.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!

Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.

Partnerek

Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).

A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.

elemzés fidesz Müncheni Biztonsági Konferencia Donald Trump marco rubio Westinghouse visegrádi négyek robert fico Európai Unió Szijjártó Péter orbán viktor TEFI - The Eastern Frontier Initiative
Kapcsolódó cikkek

Rubio: A transzatlanti korszak vége „nem célunk és nem vágyunk”

Az amerikai külügyminiszter hitet tett a nyugati szövetségi rendszer mellett a Müncheni Biztonsági Konferencián.

Kaufmann Balázs
külföld

Rubio csak Vance-hez képest tűnhetett békülékenynek, és mindennél többet mond, hogy Münchenből Pozsonyba és Budapestre utazott

Az amerikai külügyminiszter müncheni beszédét sokan megkönnyebbülten fogadták, de a legtöbben nem találtak benne semmi megnyugtatót. A nyílt szakítás legalább elmaradt, Európának pedig volt egy éve rá, hogy megtanuljon együtt élni Trumppal.

Inkei Bence
külföld

Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia bővebb változata leválasztaná Magyarországot az EU-ról

Vajon mekkora ellenállást szülne ez a terv a magyar kormány részéről?

Takács Lili
külföld

Orbán, a vén csataló még nem fejezte be, amit 16 éve elkezdett

Felsorolta az évértékelőn, mit vittek véghez. Arról nagyvonalúan elfelejtkezett, hogy mit nem vittek véghez.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Orbán bejelentette, hogy a héten Washingtonba megy a Béketanács alapító ülésére, Rubio pedig kampánybeszédet tartott Orbán mellett

Közös sajtótájékoztatót tartott a magyar miniszterelnök és az amerikai külügyminiszter.

Horváth Bence
POLITIKA

Elindult a washingtoni kegyencjárat

Az Orbánt kísérő delegációban helyet kapó kormánypárti újságírók és politikai influenszerek elkezdtek posztolni a repülőről.

Molnár Kristóf
POLITIKA