Késsel fenyegette, bántalmazta, majd megkötözte feleségét egy férfi Tolna megyében, a nő a csecsemőjével az ablakon kimászva menekült el – közölte a Belügyminisztérium rendészeti államtitkársága.

Azt írták, sokkos állapotban, a karjában csecsemőjével kért segítséget szombat hajnalban egy férje elől menekülő nő, és egy dunaföldvári pékség alkalmazottja hívta a 112-t.

A nő azt mondta: közös kisfiukat péntek kora este vitte volna haza válófélben lévő férjétől, amikor az rátámadt: késsel fenyegette, megerőszakolta, megkötözte, majd a nőt – a telefonját magához véve és öngyilkossági szándékát hangoztatva – a sorsára hagyta. Az áldozat lerágta, majd egy üvegdarabbal levágta magáról a kötelet, a gyerekével kimászott az ablakon, és elfutott a hajnalban már nyitva lévő pékségig, ahol segítséget kért. A 43 éves apa holttestét megtalálták. Felakasztotta magát.

A Paksi Rendőrkapitányság a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági, az előzményeket büntetőeljárás keretében vizsgálja.