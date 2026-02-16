Először állt bíróság elé az egyik Bondi Beach-i támadó

Hétfőn először jelent meg a bíróság előtt a Bondi Beach-i terrortámadás életben maradt vádlottja, a 24 éves Naveed Akram – írja a Reuters.

Az sydneyi zsidó közösséget célzó támadásban 15 ember halt meg, és további tucatnyian megsérültek. Ez volt Ausztrália leghalálosabb fegyveres támadása 1996 óta. A támadás áldozatai között volt két rabbi, egy holokauszttúlélő, valamint egy tízéves kislány is, akit családja Matildaként nevezett meg. A támadásnak két magyar származású áldozata is volt.

Naveed Akram bírósági rajza Fotó: ROCCO FAZZARI/AFP

Akram ellen a december 14-i támadással összefüggésben 59 vádpontban emeltek vádat, köztük 15 rendbeli emberölésben és egy terrorcselekmény elkövetésében. Apja, az 50 éves Sajid Akram a helyszínen, a rendőrséggel folytatott tűzharcban meghalt.

A hétfői rövid előkészítő tárgyaláson Akram videókapcsolaton keresztül jelentkezett be a Sydneytől délnyugatra található, maximális biztonsági fokozatú Goulburn Büntetés-végrehajtási Intézetből, ahol előzetes letartóztatását tölti. Rabruhát viselt, és az eljárás nagy részében csendben volt. Csak annyit mondott, hogy tudomásul veszi az áldozatok adatainak nyilvánosságra hozatalát tiltó végzés meghosszabbítását.

A bíróság épülete előtt Akram ügyvédje, Ben Archbold azt mondta, ügyfele „a körülményekhez képest a lehető legjobban van”, tekintettel a börtönben uralkodó „rendkívül megterhelő körülményekre”. Archbold közölte: túl korai lenne megmondani, hogy Akram milyen vallomást tesz majd, és a feltételezett támadás részleteit sem beszélte át vele.

A két merénylő. Fotó: HANDOUT/AFP

„Ebben az értelemben nem beszéltem vele a támadásról. Jelenleg csak elindítjuk az eljárást… várjuk a vádiratok kézbesítését, ennél többet nem tudok mondani”

– mondta újságíróknak Archbold, hozzátéve, hogy meglátogatta Akramot a börtönben.„Ő egy ügyfél, akit képviselni kell. A személyes véleményünk nem írhatja felül szakmai kötelezettségeinket.” Az ügy várhatóan áprilisban folytatódik.