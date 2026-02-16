Évértékelők hétvégéje után

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt hétvége legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, videóival. Kezdjük is, de előtte: van jó pár hírlevelünk, itt lehet rájuk feliratkozni.
A hétvégén lement a két évértékelő, ha valakinek csak egyetlen anyagra lenne ideje, nagy összefoglaló videónkat ajánlom, melyből kiderül, hogy Orbán minden korábbinál nyíltabban állt Putyin mellé, Magyar pedig azt mondta, a következő 8 hétben a maffiaállam a legundorítóbb dolgokat fogja a társadalomra önteni.
És akkor a részletek: szombaton volt Orbán Viktor évértékelője, ami a szokásos, fenyegetésekkel és halálos víziókkal teli beszéd volt, melyben a miniszterelnök megint valami az országra leselkedő nagy, globális összeesküvést vélt felfedezni. Helyszíni videós riportunkban az érkezőket kérdeztük arról, mit gondolnak a tavalyi beszéd meg nem valósult részeiről, és írtunk arról is, hogy Orbán kirakott egy videót az évértékelőjén megjelent celebekről, és több mint felüknek volt rendőrségi ügye. A reakciókban Karácsony már előre lecsapta a magas labdát, Magyar pedig utána a halál vámszedőit emlegette, és reagált Orbán beszédére a betámadott Erste Bank, míg a miniszterelnök által szintén elővett Shell nem kommentálta Orbán szavait, de érdemes felidézni, hogy Orbán szeptemberben még nagyon nem látta jönni, hogy a Shell maga a sátán.
Vasárnap aztán következett Magyar Péter, akinek az egyik fő üzenete az volt, hogy mára a Fidesz lett az ország stabilitásának gátja, és mint összefoglalónkban írtuk, feltűnő volt, hogyan igyekezett rábírni a fiatalokat, hogy menjenek el szavazni. És ismét, sokadszorra is vitára hívta ki Orbánt.
És kampányindítót tartott a DK is, AI vendégekkel. Emellett írtunk arról, hogy
Végigkövettük a müncheni biztonságpolitikai fórum történéseit a helyszínen, és írtunk arról, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke elmondta, miért rúgta ki Orbán Viktort, hogy Von der Leyen a vétójog rovására gyorsítaná fel az EU-t, Zelenszkij Orbánról és a testsúlyáról is beszélt, de kiderült az is, hogy Ukrajna 20 évre szóló amerikai biztonsági garanciákat szeretne a békemegállapodás aláírása előtt. Meghallgattuk, ahogy megjelent a magyar propaganda Európa csúcstalálkozóján, és interjút készítettünk Magyar Péterrel, aki többek között elmondta azt is, hogy Merz kancellárral jót nevettek azon, hogy Orbán szerint a Tiszát a németek kreálták.
Írtunk emellett arról a hétvégén, hogy miért veszélyes annyira a fennálló világrendre az Epstein-iratok publikálása, Kijevből pedig egy rendhagyó, állatkerti riporttal jelentkeztünk. Emellett hír volt még, hogy
Ment tovább a hétvégén a téli olimpia is, Liu Shaoang például arról beszélt, hogy ez az első olimpiája, amit igazán tud élvezni, megírtuk, hogy a téli olimpiák történetének legsikeresebb sportolója lett a norvég sífutó, Johannes Klaebo, hogy a curlingtornán a férfiak után már a kanadai nőket is csalással vádolják, és hogy története első téli olimpiai aranyérmét szerezte Brazília. Vasárnap esti hír volt, hogy egyéni csúcsot ért el, a negyedik helyről várja a hétfő esti kűrt a magyar műkorcsolyapáros.
A kilencvenes évek majdnem olyan régen voltak, mint a középkor. Aki azonban szereti az akkori slágereket és a bugyuta történeteket, az máris mehet jegyet venni a Beléd estem című romantikus komédiára. Nem lesz egyedül.
Volt persze Borízű is, szokás szerint, a hosszú verzió már hallgatható.
„Orbán most már bármiféle józan gondolattól messze került” – mondta Manfred Weber a müncheni biztonságpolitikai konferencián. A magyar vétójogot akarják elvenni az EU-s és német vezetők. Orbán korábban azt mondta: ezután nem lesz értelme az EU-ban maradni.
Miközben Orbán az évértékelőjén épp arról beszélt, hogy nem vehetik el a vétóját, a bizottsági elnök szerint elég az egyhangúlag elfogadott döntésekből. Von der Leyen életre keltené a kölcsönös védelmi záradékot.
Putyin cárnak képzeli magát, de valójában csak a háború rabszolgája, mondta az ukrán elnök a biztonsági konferencián.
Volodimir Zelenszkij Münchenben azt is mondta, az Egyesült Államok eddig 15 évre ajánlott garanciát, de Kijev ennél többet szeretne.
A Tisza Párt elnökét a müncheni biztonságpolitikai konferencián kérdeztük arról, hogy kikkel találkozott és milyen várakozásokat tapasztalt az áprilisi választásokkal kapcsolatban. Azt mondta, hogy nem igényli külföldi vezetők támogatását.
Az emberiség története során először ismerhet meg ilyen mélységben egy olyan ügyet, amihez hasonló talán már az ókori folyóvögyi kultúrákban is megesett. De a mezopotámiai polgárok nem láttak minden sarkon falfestményeket arról, ahogy II. Nabukodonozor főpecsétőre sátáni arccal megkötöz egy tizenegy évesnek kinéző lányt.
Az orosz támadások miatti fűtés- és áramkimaradások miatt a gondozók beköltöztek az állatkertbe, mert 3-5 óránként rakni kell a kályhára. Mit szólnak hozzá az emberek, hogy míg nekik alig pár fokkal van fagypont felett a hőmérséklet a lakásukban, a gorilla húsz fokban majszolja a banánt?
Yvette Cooper szerint két évig gyűjtötték a bizonyítékokat, az orosz nagykövetség viszont „együgyűségnek” nevezte és tagadja a vádakat.
Hasonló korrupciós vádak miatt korábban már két energiaügyi miniszter és az elnöki hivatal vezetője is lemondott.
A legtöbben Münchenben, Los Angelesben és Torontóban gyűltek össze, hogy a rendszer megdöntését követeljék, és kiálljanak az Iránban tüntetők mellett.
A teljes jogú csatlakozásról csak később hoznak döntést, addig is megerősítik elkötelezettségüket a nemzetközi békeerőfeszítések mellett.
A korábban magyar színekben versenyző gyorskorcsolyázó bár számít a karmát emlegető kritikákra, úgy érzi, jól teljesített, és eddig peches volt.
Váltóban is olimpiai bajnok lett, a téli játékok történetében még senki sem nyert kilenc aranyérmet.
Mindkét kanadai csapat a kettős érintés bűnébe eshetett, ami példátlan botrányt okozott a sportág hagyományosan higgadt közegében.
A norvég édesapától és brazil édesanyától született Lucas Pinheiro Braathen a címvédő Marco Odermattot győzte le óriás-műlesiklásban.
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei továbbra is abban bízik, hogy sikerül a legjobb hat között végezni a téli olimpián.
