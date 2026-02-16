Évértékelők hétvégéje után

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt hétvége legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, videóival. Kezdjük is, de előtte: van jó pár hírlevelünk, itt lehet rájuk feliratkozni.

Évértékelők

A hétvégén lement a két évértékelő, ha valakinek csak egyetlen anyagra lenne ideje, nagy összefoglaló videónkat ajánlom, melyből kiderül, hogy Orbán minden korábbinál nyíltabban állt Putyin mellé, Magyar pedig azt mondta, a következő 8 hétben a maffiaállam a legundorítóbb dolgokat fogja a társadalomra önteni.

És akkor a részletek: szombaton volt Orbán Viktor évértékelője, ami a szokásos, fenyegetésekkel és halálos víziókkal teli beszéd volt, melyben a miniszterelnök megint valami az országra leselkedő nagy, globális összeesküvést vélt felfedezni. Helyszíni videós riportunkban az érkezőket kérdeztük arról, mit gondolnak a tavalyi beszéd meg nem valósult részeiről, és írtunk arról is, hogy Orbán kirakott egy videót az évértékelőjén megjelent celebekről, és több mint felüknek volt rendőrségi ügye. A reakciókban Karácsony már előre lecsapta a magas labdát, Magyar pedig utána a halál vámszedőit emlegette, és reagált Orbán beszédére a betámadott Erste Bank, míg a miniszterelnök által szintén elővett Shell nem kommentálta Orbán szavait, de érdemes felidézni, hogy Orbán szeptemberben még nagyon nem látta jönni, hogy a Shell maga a sátán.

Vasárnap aztán következett Magyar Péter, akinek az egyik fő üzenete az volt, hogy mára a Fidesz lett az ország stabilitásának gátja, és mint összefoglalónkban írtuk, feltűnő volt, hogyan igyekezett rábírni a fiatalokat, hogy menjenek el szavazni. És ismét, sokadszorra is vitára hívta ki Orbánt.

És kampányindítót tartott a DK is, AI vendégekkel. Emellett írtunk arról, hogy

München és a világ

Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

Végigkövettük a müncheni biztonságpolitikai fórum történéseit a helyszínen, és írtunk arról, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke elmondta, miért rúgta ki Orbán Viktort, hogy Von der Leyen a vétójog rovására gyorsítaná fel az EU-t, Zelenszkij Orbánról és a testsúlyáról is beszélt, de kiderült az is, hogy Ukrajna 20 évre szóló amerikai biztonsági garanciákat szeretne a békemegállapodás aláírása előtt. Meghallgattuk, ahogy megjelent a magyar propaganda Európa csúcstalálkozóján, és interjút készítettünk Magyar Péterrel, aki többek között elmondta azt is, hogy Merz kancellárral jót nevettek azon, hogy Orbán szerint a Tiszát a németek kreálták.

Írtunk emellett arról a hétvégén, hogy miért veszélyes annyira a fennálló világrendre az Epstein-iratok publikálása, Kijevből pedig egy rendhagyó, állatkerti riporttal jelentkeztünk. Emellett hír volt még, hogy

Olimpia

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Ment tovább a hétvégén a téli olimpia is, Liu Shaoang például arról beszélt, hogy ez az első olimpiája, amit igazán tud élvezni, megírtuk, hogy a téli olimpiák történetének legsikeresebb sportolója lett a norvég sífutó, Johannes Klaebo, hogy a curlingtornán a férfiak után már a kanadai nőket is csalással vádolják, és hogy története első téli olimpiai aranyérmét szerezte Brazília. Vasárnap esti hír volt, hogy egyéni csúcsot ért el, a negyedik helyről várja a hétfő esti kűrt a magyar műkorcsolyapáros.

Film

Forrás: Vertigo Média

A kilencvenes évek majdnem olyan régen voltak, mint a középkor. Aki azonban szereti az akkori slágereket és a bugyuta történeteket, az máris mehet jegyet venni a Beléd estem című romantikus komédiára. Nem lesz egyedül.

Podcast

Grafika: Kiss Bence/444

Volt persze Borízű is, szokás szerint, a hosszú verzió már hallgatható.

reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek
Videó

„Aki szeretné, hogy Orbán leskelődjön a hálószobájában, szavazzon a Fideszre”

Orbán minden korábbinál nyíltabban állt Putyin mellé, Magyar pedig azt mondta, a következő 8 hétben a maffiaállam a legundorítóbb dolgokat fogja a társadalomra önteni. A Fidesz és a Tisza a választás előtti utolsó évértékelő beszédekkel lökték be a kampány következő szakaszát.

Bokros Dorka, Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Németh Dániel, Kovács Bendegúz
video

Orbán: A putyinozás komolytalan, a közvetlen veszélyforrás Brüsszel

A Fidesznek nem volt könnyű éve, az utóbbi pár nap is szokatlanul sűrű volt, ráadásul nyakunkon a választás. Mit gondol minderről a miniszterelnök? Percről percre közvetítésünk.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Orbán, a vén csataló még nem fejezte be, amit 16 éve elkezdett

Felsorolta az évértékelőn, mit vittek véghez. Arról nagyvonalúan elfelejtkezett, hogy mit nem vittek véghez.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA
Videó

Fideszesek az évértékelőn: B-terv nincs, a takarítás jönni fog

Orbán Viktor közönségét nem rázta meg, hogy a tavalyi beszédből fontos ígéretek nem valósultak meg. Van, aki szerint jót tett a kihívás a pártnak, a választás után pedig jönni fog szerintük a beígért takarítás.

Bokros Dorka, Czinkóczi Sándor
video

Orbán kirakott egy videót az évértékelőjén megjelent celebekről, több mint felüknek volt rendőrségi ügye

„Főnök! Én szeretlek, tisztellek, és köszönöm, hogy vezetsz minket a jóra!”

Rovó Attila
POLITIKA

Karácsony már előre lecsapta a magas labdát, Magyar a halál vámszedőit emlegette: reakciók Orbán évértékelőjére

Nem meglepő módon nem voltak vele elégedettek. Már aki végighallgatta egyáltalán.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Reagált az Erste Bank Orbán mondataira: ellenzik a háborút, nem vesznek részt kampányban

A jogszabályokat pedig betartják. Orbán az évértékelőn keményen bírálta az Erstét, a Tisza Párt gazdasági szakértőjének egykori munkahelyét.

Rovó Attila
POLITIKA

A Shell nem ugrott Orbán provokációjára

Nem kommentálták azt a pártpolitikai megjegyzését, hogy az olajcég a háború kutyája lenne. Szijjártó Péter öt hónappal ezelőtt még lelkes szavakkal dicsérte a kutyát.

Szily László
POLITIKA

Orbán, a 4D-sakkmester, a nemzetközi helyzet átlátókirálya szeptemberben még nagyon nem látta jönni, hogy a Shell maga a sátán

Szeptemberben egy gigaszerződést kötött az állam a Shell-lel. Szijjártó akkor azt mondta, hogy a Shell-lel való százéves kapcsolatba csak a 40 éves kommunista diktatúra zavart be. Hát, most megint bezavart valami.

Rovó Attila
POLITIKA

Orbán után Magyar is évet értékel

Milyen volt 2025? Percről percre tudósítunk.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Szexvideótól a kátyúig – Magyar Péter mindenre lőtt az évértékelőjén

A fiatalokat arra buzdította, hogy vegyenek részt az évtized legnagyobb buliján, április 12-én. A helyi tiszások akkor vitáznak a fideszesekkel, ha Orbán is vitázik Magyarral.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Dobrev a DK kampánynyitóján: „Mi nem fogunk asszisztálni ahhoz, hogy rendszerváltás helyett csak vezércsere történjen a NER-ben”

A 3 és fél órás esemény legmaradandóbb pillanata, hogy az AI-vendégek, Széchenyi és Mátyás király bevallották, ők bizony DK-sok lennének, ha élnének.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Óriási kockázatot vállalt a Fidesz az akkugyárakkal, és pont a választások előtt van rájuk omlóban az egész

Pár éve is nagyot szóltak az akkuipari visszaélések, de akkoriban még nem volt olyan országos politikai erő, amely fel tudta volna kapni a témát. Most már van, és a kiélezett harcban minden voks számít. Ráadásul ha hosszú távon esetleg jó döntés is lesz az akkuiparra tenni a tétet, most még gazdaságilag sem érezni a hasznát.

Bódog Bálint
POLITIKA

Nem vagyunk feláldozhatók! – civilek tüntettek a Külügyminisztérium előtt a gödi Samsung-botrány miatt

„Hazudtál és lebuktál, Peti” - mondta Molnár Áron, a civil szervezetek pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy az áprilisi választás sorsdöntő fontosságú lehet.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Komolyabb ellentüntetés nélkül zajlott le idén a Becsület napja, a Kitörés túra résztvevői zavartalanul vonulhattak

A rendőrség a Kitörésre érkezőket biztosította, hogy „a 2023-as antifasiszta támadássorozat ne ismétlődhessen meg”. A terrorszervezetnek minősített antifa idén nem jelent meg számottevő létszámban.

Német Szilvi
POLITIKA

Félmilliárdot vettek el a magyar falvaktól és adták oda Rogánnak kormányzati kommunikációra

Forintra annyi pénzt, 485 781 513 forintot vett el a kormány a Magyar Falu Program kistelepülési támogatásaiból, amennyivel megemelte a Miniszterelnöki Kabinetirodának járó költségvetési támogatást.

Szily László
POLITIKA

A MOK szerint veszélyes a vényírás bővítése, az orvosokat kihagyták az egyeztetésből

Ha a módosítást szakmai garanciák nélkül vezetnék be, arra kérik a betegeket, hogy a saját biztonságuk érdekében továbbra is orvos írja fel a gyógyszereiket.

Német Szilvi
Egészségügy

Őrizetbe vették az Aston Martin sofőrjét, aki halálos balesetet okozott Győr belvárosában

A rendőrség kezdeményezte a 33 éves férfi letartóztatását is.

Benics Márk
bűnügy

„Kirúgtam Orbán Viktort, mert ami elég, az elég”

„Orbán most már bármiféle józan gondolattól messze került” – mondta Manfred Weber a müncheni biztonságpolitikai konferencián. A magyar vétójogot akarják elvenni az EU-s és német vezetők. Orbán korábban azt mondta: ezután nem lesz értelme az EU-ban maradni.

Kolozsi Ádám
külföld

Von der Leyen a vétójog rovására gyorsítaná fel az EU-t

Miközben Orbán az évértékelőjén épp arról beszélt, hogy nem vehetik el a vétóját, a bizottsági elnök szerint elég az egyhangúlag elfogadott döntésekből. Von der Leyen életre keltené a kölcsönös védelmi záradékot.

Inkei Bence
külföld

Viktor a hasát növelheti a hadsereg helyett, mert az ukránok Budapestet is védik Putyin tankjaitól - mondta Zelenszkij Münchenben

Putyin cárnak képzeli magát, de valójában csak a háború rabszolgája, mondta az ukrán elnök a biztonsági konferencián.

Kolozsi Ádám
külföld

Ukrajna 20 évre szóló amerikai biztonsági garanciákat szeretne a békemegállapodás aláírása előtt

Volodimir Zelenszkij Münchenben azt is mondta, az Egyesült Államok eddig 15 évre ajánlott garanciát, de Kijev ennél többet szeretne.

Benics Márk
külföld
Videó

Magyar Péter: Merz kancellárral jót nevettünk azon, hogy Orbán szerint a Tiszát a németek kreálták

A Tisza Párt elnökét a müncheni biztonságpolitikai konferencián kérdeztük arról, hogy kikkel találkozott és milyen várakozásokat tapasztalt az áprilisi választásokkal kapcsolatban. Azt mondta, hogy nem igényli külföldi vezetők támogatását.

Kovács Bendegúz, Kolozsi Ádám, Inkei Bence
külföld

Miért veszélyesebb az Epstein-ügy a fennálló világrendre, mint Trump, Putyin és Orbán együttvéve?

Az emberiség története során először ismerhet meg ilyen mélységben egy olyan ügyet, amihez hasonló talán már az ókori folyóvögyi kultúrákban is megesett. De a mezopotámiai polgárok nem láttak minden sarkon falfestményeket arról, ahogy II. Nabukodonozor főpecsétőre sátáni arccal megkötöz egy tizenegy évesnek kinéző lányt.

Szily László
publicisztika

Három perc a szintidő, hogy egy elefántot fedezékbe vigyenek a kijevi állatkertben

Az orosz támadások miatti fűtés- és áramkimaradások miatt a gondozók beköltöztek az állatkertbe, mert 3-5 óránként rakni kell a kályhára. Mit szólnak hozzá az emberek, hogy míg nekik alig pár fokkal van fagypont felett a hőmérséklet a lakásukban, a gorilla húsz fokban majszolja a banánt?

Győri Boldizsár
külföld

A britek újabb szankciókat fontolgatnak az oroszok ellen, miután kiderült, hogy Navalnijt nyílméregbéka mérgével ölték meg

Yvette Cooper szerint két évig gyűjtötték a bizonyítékokat, az orosz nagykövetség viszont „együgyűségnek” nevezte és tagadja a vádakat.

Német Szilvi
külföld

Határátlépés közben vették őrizetbe a volt ukrán energiaügyi minisztert

Hasonló korrupciós vádak miatt korábban már két energiaügyi miniszter és az elnöki hivatal vezetője is lemondott.

Német Szilvi
külföld

Több százezren tüntettek világszerte az iráni rezsim ellen

A legtöbben Münchenben, Los Angelesben és Torontóban gyűltek össze, hogy a rendszer megdöntését követeljék, és kiálljanak az Iránban tüntetők mellett.

Német Szilvi
külföld

Románia megfigyelőként csatlakozik Trump Béketanácsához

A teljes jogú csatlakozásról csak később hoznak döntést, addig is megerősítik elkötelezettségüket a nemzetközi békeerőfeszítések mellett.

Német Szilvi
külföld

Liu Shaoang: Ez az első olimpiám, amit igazán tudok élvezni

A korábban magyar színekben versenyző gyorskorcsolyázó bár számít a karmát emlegető kritikákra, úgy érzi, jól teljesített, és eddig peches volt.

Benics Márk
sport

A téli olimpiák történetének legsikeresebb sportolója lett a norvég sífutó, Johannes Klaebo

Váltóban is olimpiai bajnok lett, a téli játékok történetében még senki sem nyert kilenc aranyérmet.

Benics Márk
sport

Pedig olyan békés sportágnak tűnik: a téli olimpia curlingtornáján a férfiak után már a kanadai nőket is csalással vádolják

Mindkét kanadai csapat a kettős érintés bűnébe eshetett, ami példátlan botrányt okozott a sportág hagyományosan higgadt közegében.

Benics Márk
sport

Története első téli olimpiai aranyérmét szerezte Brazília

A norvég édesapától és brazil édesanyától született Lucas Pinheiro Braathen a címvédő Marco Odermattot győzte le óriás-műlesiklásban.

Benics Márk
sport

Egyéni csúcsot ért el, a negyedik helyről várja a hétfő esti kűrt a magyar műkorcsolyapáros

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei továbbra is abban bízik, hogy sikerül a legjobb hat között végezni a téli olimpián.

Benics Márk
sport

A magyar nők a kilencvenes években még mohón falták a rántott csirkecombot, manapság viszont már undorodnak tőle

A kilencvenes évek majdnem olyan régen voltak, mint a középkor. Aki azonban szereti az akkori slágereket és a bugyuta történeteket, az máris mehet jegyet venni a Beléd estem című romantikus komédiára. Nem lesz egyedül.

Gazda Albert
FILM
Podcast

Borízű hang #257: Részeg rollerezés Róberttel, a Duma bojkottja rasszista jetskitúrán

Már a finn síugrók sem isznak, Matti Nykanen forog a sírjában. Magyar Péter hisztizik. Varga Zoltán > Jeff Bezos. Kamupártreneszánsz? Bíró Ica visszatér. Jetski és rasszizmus.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast