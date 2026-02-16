Gáspár Evelin is részt vett az Orbán-Jaber-Curtis-kormány ülésén

Lázár János fotót posztolt a kormány üléséről. Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel találkoztak a kormány tagjai.

Ebből a fotóból derül ki, hogy azon Gáspár Evelin valóságsószereplő is részt vett.

Mivel a kép rendezői jobb oldalán nem látszik az asztal vége, elképzelhető, hogy Jaber, Curtis és a faszát pörgető Aurelio azon a részen foglaltak helyet, ha már ők is a bővebben értelmezett Fidesz-kormány tagjai.

Update:

Gáspár Evelin az esemény elején történelmet írt. Ő is kezet fogott ugyanis Rubio külügyminiszterrel, majd papírra, pontosabban Instagramra vetette a következő sorokat, amik innentől fogva az Orbán-kormány diplomáciai krédóját jelentik, hiszen Gáspár hivatalosan nemcsak valóságsószereplő, de Szijjártó külügyminiszter munkatársa is:

Welcome to Secretary Rubio in Budapest! 🇺🇸

Íme: