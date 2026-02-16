Indokolatlanul vesz orosz olajat az Orbán-kormány, ezzel csak a hozzá köthető körök járnak jól, miközben a Kreml háborús gépezetét is finanszírozza

A magyar üzemanyagárak átlagosan 18 százalékkal magasabbak voltak, mint Csehországban 2025-ben annak ellenére, hogy Budapest olcsóbb orosz olajat vásárol, derül ki a Centre for Study of Democracy friss tanulmányából. A jelentés szerint az olcsó olajon elért megtakarítás nem jut el a fogyasztókhoz, az a Mol-nál marad, amelynek az üzemi bevétele 30 százalékkal nőtt Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta. Eközben három, Orbán Viktor miniszterelnökhöz köthető alapítvány ellenőrzi a MOL 30,49 százalékát, lehetővé téve, hogy a többletprofit Magyarország legbefolyásosabb állami befektető hálózataiba áramoljon” – áll a közleményben. Ezek az alapítványok közé tartozik a Mathias Corvinus Collegium, Magyarország legnagyobb oktatási intézménye, amely szoros kapcsolatban áll Orbán kormányával.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Tavaly Magyarország nyersolajimportjának már több mint 92 százaléka érkezett Oroszországból, szemben az invázió előtti 61 százalékkal. Noha a háború kitörése óta az EU tagállamai komoly lépéseket tettek az orosz energiahordozóktól való mentesség érdekében, Magyarország (Szlovákiával együtt) mindig kibújt a szankciók alól. Sőt az Egyesült Államoktól is egyéves mentességet kapott Orbán, amikor Trump szankciókat jelentett be két orosz olajóriással szemben. Trump végül teljesítette Orbán kérését, mivel szerinte tengerpart híján „nehéz” lenne Magyarországnak leszoknia az orosz energiahordozóktól.

A jelentés szerint azonban az, hogy Magyarország tovább veszi az orosz olajat, politikai döntés, nem pedig kereskedelmi vagy logisztikai szükségszerűség, hiszen rendelkezésre állnak alternatív megoldások és lehetőségek.

„Annak ellenére, hogy teljes mértékben hozzáférünk az alternatív ellátási útvonalakhoz… Magyarország elmélyítette függőségét az orosz olajtól, és az ideiglenes uniós mentességet állandó kiskapuvá változtatta a szankciós rendszerben” – írják a kutatók.

A CSD kutatói szerint az Adria vezeték „elegendő kapacitással rendelkezik” a magyar és szlovák igények kielégítésére. Az orosz nyersolaj azonban jelentősen olcsóbb, mint a nem orosz alternatívák. A jelentés megállapította, hogy 2024 januárja és 2025 augusztusa között az orosz nyersolaj átlagosan nagyjából 20 százalékkal volt olcsóbb, mint a nem orosz alternatívák.