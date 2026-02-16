Ki ez a drogokról és fegyverekről rappelő kuvaiti–magyar rapper, aki már Orbán évértékelőjén vagánykodik?

„Képzeld el, hogy elmész egy országba, tanulod a nyelvet nulláról, próbálsz. Hála a jó Istennek, sok szeretet kapsz emberektől. Leestél, felálltál, próbáltál, csináltál. És négy év alatt találkozol a miniszterelnök úrral. Hagyjuk, hogy szereted-nem szereted. Ez vagány. Ez nagyon vagány volt. Úgy éreztem magam, mint amikor Kodak Black köszönt Donald Trumpnak. You know, Jaber, what's up Mr. Orbán!”
Így számolt be vasárnap a Jaber művésznéven ismert rapper, Jaber Al Mulla a múlt hét szombatjáról, amikor részt vett Orbán Viktor évértékelőjén. Helyben Filep Dávid, a Patrióta propagandacsatorna riportere, ismertebb nevén a Kopasz Oszt kérdezte Jabert arról, miért tartotta fontosnak a részvételt:
„Ő vezet minket, annyira sok szeretettel, jó szándékokkal, és főnökök leszünk tőle” – mondta a főnök szót az amerikai boss szó értelmében használó rapper, aki szerint Magyarország „a legjobb hely a világon”.
A félig angolul, félig magyarul rappelő Jaber a miniszterelnök Instagram-posztjából tűnt fel többeknek, amivel Orbán közösségi médiásai azt akarták bemutatni, hogy egy rakás celeb is részt vett az évértékelőn. Azt már mi tettük hozzá, hogy a celebek felének volt korábban rendőrségi ügye is. Ilyen Jaber is, aki saját állítása szerint három országban is ült már börtönben.
A rapper a Telex Afternek adott 2024-es nagyinterjújában beszélt arról, hogy korábban 10 évre kitiltották az Egyesült Államokból, miután rendszám nélküli motorral, fűvel a táskájában, fegyverrel a kezében lekapcsolták – aztán a börtönből is ellopott egy nadrágot, hogy legyen mivel menőznie.
Ez azután történt, amikor a skóciai születésű, félig kuvaiti, félig magyar származású rapper saját állítása szerint Kuvaitból 19-20 évesen kiindulva egyenesen 2Pac egykori barátjának a csapatában, majd egy Snoop Dogg-gal közös számban találta magát. Valóban voltak ilyen munkái, állítása szerint neki egy centet sem kellett fizetnie értük, de azt azért érdemes megjegyezni, hogy:
De ez mindegy is, ami rég volt, elmúlt, a rapper is sok mindent megbánt – Jaber jelene és jelenléte az évértékelőn így is bőven tartogat elegendő ellentmondást. Ezek miatt leginkább a drogról rappelő zenészek ellen ágáló Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos feje fájhat a legjobban.
Horváth problematizálta ugyanis, hogy a „magyar előadók kábítószert népszerűsítő zenéinek nézettsége és hallgatottsága meghaladja a 200 milliót”. A drogbiztos szerint minden drogról rappelő zenész reklámot csinál a drogkereskedelemmel foglalkozó szervezett bűnözői csoportoknak. Horváth a Jaber által sokra tartott Pogány Indulót és a kábítószerrel elkapott T. Dannyt is rendszeresen kipécézte magának.
Ízelítőnek álljon itt két idézet Jaber számaiból, mielőtt a Patriótának adott decemberi interjújával foglalkoznánk, amiben a művész még a drogkereskedelemért járó kuvaiti halálbüntetésről is elmélkedett kicsit, és azt is elárulta, miért a legjobb dolog a világon Magyarországon élni.
