Lázár János nyugdíjazta Pintér Sándort

Lázéár János Fotó: Kristóf Balázs/444

Battonyán tartott Lázárinfót Lázár János, de az eseményen nem csak saját magáról beszélt. Amikor egy helyi lakos megkérdezte tőle, hogy mikor megy már nyugdíjba Pintér Sándor belügyminiszter, Lázár azt válaszolta, hogy:

„Most. 2026-ban.”

Ezután azt fejtegette, hogy Magyarország a Fidesz kormányzása alatt a világ egyik legbiztonságosabb országa lett, a bűncselekmények számának csökkenése pedig szerinte Pintérnek köszönhető. Arról is beszélt, hogy Pintér már ezt a ciklust is csak Orbán külön kérésére vállalta, majd megtapsoltatta Pintért.

Lázár furcsa húzása akár bosszú is lehet azért, mert tavaly szeptemberben nyílt konfliktusba került a Pintér felügyelte rendőrséggel. Miután a Lázár-közeli hódmezővásárhelyi Promenád24 című fideszes revolverlap lejárató cikket közölt Szabó Zsoltról, a város rendőrkapitányáról, Szabó öngyilkos lett. Miután Márki-Zay Péter polgármester a két esetet összefüggésbe hozta, hogy a rendőrség nem sokkal ezután olyan videót publikáljon, ami hasonlót sugallt. A videó ezzel a szöveggel kezdődött:

„Bár folyamatban lévő ügyekben általában nem nyilatkozunk, a magánéletet nem keverjük össze a hivatással, most mégis kivételt teszünk, mert egy kollégánkat ért nemtelen támadás, és ő már nem védheti meg magát”.