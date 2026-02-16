Legfőbb ügyész: Több olyan feljelentés érkezett, ami szerint a Szőlő utcai ügyben eljáró nyomozók már-már bűncselekményt megvalósítva nem végezték korrektül a munkájukat

„Bízom benne, hogy a tavasz végére, nyár elejére körvonalazódik egy olyan végkifejlet, amikor már látszódik a nyomozás vége. Az ügyben eddig tizenegy gyanúsított van, és a legutóbbi jelentések alapján vannak még elvarratlan szálak” – mondta az Indexnek adott interjúban Nagy Gábor Bálint főügyész. Arra a kérdésre, miért vonták saját hatáskörbe a nyomozást, azt válaszolta:

„Több olyan beadvány, feljelentés érkezett, ami szerint az ügyben eljáró nyomozók már-már bűncselekményt megvalósítva nem végezték korrektül a munkájukat.”

Ennek kivizsgálásában viszont állítása szerint az ügyészség hatásköre korlátozott, mert a jogszabály pontosan megszabja, mit tehetnek, és mit nem.

Fotó: Németh Dániel/444

„Annak kapcsán, hogy a korábbi bejelentések, feljelentések intézése miként történt, több dolgot kell vizsgálni. Egyrészt kiderülhet, hogy minden szabályosan történt. Annak ugyanis, hogy egy bejelentés nyomán a nyomozó hatóság nem ment tovább, nem lett gyanúsított, nem született eredményes vád, több oka lehet. Egyik: nem bizonyult valósnak a bejelentés, másik: nem tudtak kellő bizonyítékot szerezni, ami alátámasztotta volna a gyanút”

– mondta, ahogy azt is: lehet, hogy a rendőrök szakmai hibát vétettek, és az is, hogy valamilyen bűncselekményt elérő mulasztást követtek el. „Ebből a széles palettából csak az utóbbi tartozik az ügyészség hatáskörébe, a többi büntetőeljáráson kívüli terület”.

A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált és annak élettársát tavaly májusban gyanúsította meg és vette őrizetbe a rendőrség. Az ügyben az első gyanú az az emberkereskedelem és kényszermunka volt, de Juhászt mostanra szexuális visszaéléssel, gyermekprostitúció kihasználásával és 18 év alatti fiatal sérelmére folytatólagosan elkövetett szexuális erőszakkal is meggyanúsította az ügyészség. Ráadásul Juhász nem csak intézetis lányokat hálózott be, volt, akit az általános iskolájában, egy drogprevenciós előadás után keresett fel.

Az intézet több munkatársa letartóztatásban van, így a Juhász után kinevezett Kovács-Buna Károly is. Többeket meggyanúsítottak a javítóintézetben lévő fiatalok bántalmazásával, illetve azzal, hogy hiába tudtak az igazgató által elkövetett szexuális visszaélésekről, azokat nem jelezték. A Szőlő utcai ügyben a legfőbb ügyész szerint 15 kiskorú sértett van eddig.

A javítóintézetet a kormány egyik napról a másikra bezárta, ezzel pedig örökre beég a magyar történelembe mint az az állami intézmény, ahol annyira megromlott, megrohadt minden, hogy nincs más kiút, mint a teljes ledózerolás. A döntéssel hatvan ember munkája szűnt meg, senkinek sem ajánlottak fel más pozíciót.