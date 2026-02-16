Robwert Duvall 2015-ben, hetedik Oscar-jelölésekor. Fotó: ROBYN BECK/AFP

95 éves korában meghalt Robert Duvall amerikai színész, a hollywoody film legendás kemény fickóinak egyike, aki sok más mozi mellett a Keresztapa első két részéből vagy az Apokalipszis mostból lehet ismerős.

Duvall a kaliforniai San Diegóban született, az apja tengerésztiszt volt. Egyetem után a koreai háborúban szolgált, majd New Yorkba költözött színészetet tanulni. Itt közös lakást bérelt Dustin Hoffmannal és a baráti körük tagja volt a fiatal Gene Hackman is.

Színpadi szerepekkel kezdte és első filmje is egy ismert színdarab, a Ne bántsátok a feketerigót! filmváltozata volt 1962-ben, ebben Arthur Boo Radley szerepét kapta.

Ezután azonnal nagy filmekben kapott szerepeket: ő volt a rosszfiú a John Waynenak Oscart hozó True Gritben, Burns őrnagy a Robert Altman-féle M*A*S*H-ben és főszerepet kapott George Lucas első sci-fijében, a THX 1138-ban.

A kor szupersztárjává Tom Hagen ügyvéd szerepe tette a Keresztapában. Nagy sikert aratott a folytatásban is, a harmadik részt azért nem vállalta - mint mondta, elvi alapon - mert megtudta, hogy Al Pacino ötször akkora gázsit kapott volna, mint ő.

Az 1983-as Tender Mercies főszerepéért Oscart kapott, ebben úgy játszott el egy countryénekest, hogy a saját hangján énekelt. Kaméleon típusú színész volt olyan történelmi alakokat játszott el, mint Robert E. Lee tábornpok, Sztálin vagy Eichmann.

Hat további jelölést kapott a legjobb férfiszínész kategóriában, ebből az egyiket Kilgore alezredes szereepéért az Apokalipszis mostban. Jó pár westernben szerepelt és rendezett is. Az Apostolban emellett játszott is, sőt Oscarra is jelölték az alakítása miatt.

Idős koráig aktív maradt, de annyira, hogy a 2014-es The Judge-ban nyujtott alakításáért is Oscarra jelölték 2015-ben. Ekkor 84 éves volt. A nyíltan republikánus színész négyszer nősült, utoljára 2004-ben házasodott meg, a nála 41 évvel fiatalabb argentin színész-rendezőt, Luciana Pedrazát vette el.