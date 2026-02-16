Összeállt a Fidesz országos listája, Szentkirályi előkelő helyen, Lázár a 20., Rogán, Gulyás mögötte

Cikkük frissül
Választmányi ülésen döntött a kormánypárt a Fidesz-KDNP országos választási listájáról, a Fidesz.hu-ra hétfő délután került fel a névsor (pdf nyílik).
Emlékeztetőül: a 199 fős parlamentbe 106-an egyéni választókerületből jutnak be (ezekről a jelöltekről januárban döntött a Fidesz), a maradék 93 helyet osztják szét a pártok között a szavazatok arányában, ehhez kell egy országos lista, amiről bejutnak a jelöltek.
A lista első öt szereplője sorrendben:
Közülük Szentkirályi jó helye meglepetés, ő nem parlamenti képviselő, a legutóbbi választáson az akkori listán nem volt bejutó helyen, 82. volt, ugyanakkor nagyon aktív a közösségi médiában.
A listán ezután a szokások szerint mások mellett alelnökök (Gál Kinga, Németh Szilárd, Kósa, Kubatov), régi motorosok (Latorczai, Lezsák, Németh Zsolt) és egyéb, nem annyira ismert szereplők következnek, majd a 20. hely környékén van egy erős csapat, ami így néz ki:
Ők még mind bejutó helyen vannak, a listáról való bejutás a harmincadik-negyvenedik hely környékén kezd kockázatossá válni. 2022-ben 54 százalékos listás szavazati aránnyal 48 parlamenti hely jutott a Fidesznek, 2014-ben szűk 45 százalékos támogatottsággal 38.
Menczer Tamás a 36., Németh Balázs a 47., Vitályos Eszter a 48., ők indulnak egyéniben is.
A listaállító rendezvényen elsőként Kövér László köszönte meg mindenkinek a közös munkát, és kérte, hogy a résztvevők is köszönjék meg mindenkinek. Aztán sorolta, hogy mire büszke a kormány teljesítményében, ezek közül a legmeglepőbb a demográfia dicsérete volt, hiszen negatív rekordot döntött a születésszám tavaly.
„Minden idők legpocsékabb emberi minőségét mutató ellenzék az ellenfelük, nosztalgiával kell visszagondolnunk a posztkommunistákra, akiknél mindegyik rosszabb minőségű volt, mint az elődje, de a legutolsó, legrosszabb minőségű posztkommunista eresztés is szellemi és morális Kilimandzsárót jelent azokhoz képest, akikkel ma vagyunk kénytelenek szembenézni, és ez nem az ő hibáik vagy bűneik mentegetése akar lenni” - mondta Kövér nagy derültség közepette..
Folytatta: történelmünkben eddig az volt a minta, hogy az országot fegyveres erőszakkal alávetni akaró hatalmak kerestek rongy magyarok között kollaboránsokat, helytartókat, pribékeket. Most a helyzet megfordult, úgy tűnik, a hódítási kísérleteknek sikeresen ellenálló ország megtörésére keres sikeresen kollaboránsokat, helytartókat, pribékeket az a hatalom, amelyik 16 éve nem bír velünk. És szóba hozta még a kezét véres olajjal összemaszatoló tartalék miniszterelnök-jelöltet is.
Aztán németezett úgy, hogy üzent azoknak, akik immár a negyedik birodalmat építik a sikertelen három kísérlet után, mégpedig Petőfi Mit nem beszél az a német … című versével, nyomtatási hibára hivatkozva átugorva azt, hogy kurvanyádat.
Beszélt még Semjén Zsolt, aki elmagyarázta, hogy miért az örökkévalóság pártja és miért az egyetlen világnézeti párt a KDNP, és miért a teremtés rendjén alapul a működésük.
Orbán Balázstól azt tudhatták meg a képviselők, hogy őket kampányfőnökként kifejezetten biztatja, hogy szerepeljenek minél többet, mert tiszta a lelkiismeretük, „mi bárhova megyünk, nyugodt szívvel állunk ki az emberek elé, mert a mondataink összhangban vannak a cselekedeteinkkel, el tudunk számolni a jó és a rossz döntéseinkkel is". Ehhez képest az országjáró DPK-gyűlések zárt körűek, Orbán Viktor mindenhol meghívott vendégek előtt szokott csak beszélni. Aztán ukrajnázott egyet.
Gratulált a jelölteknek Kocsis Máté, és azoknak is üzent, akik most nem kerültek befutó helyekre, hogy tartsák magukat készültségben, mert a mostani ciklusban is bekerült utólag 8 képviselő a parlamentben. Ő is ukrajnázott, Magyar Péterről meg azt mondta, hogy Brüsszelben a mentelmi ügyeivel mogyorózzák, Kijevben meg tán titkos felvételekkel. Három dolgot kért a Fidesz kihívóitól: ne bújjanak a press@ mögé, ne aludjanak ott drogbulikon, ne egyék ki a kacsáinkat a tavainkból. „55 nap nyugodtan, derűsen, és alázatosan” - zárta a beszédét.
Nagyjából a szombati évértékelőjét foglalta össze Orbán, szerinte a választásokig már minden leegyszerűsödött, tiszta és átlátható. Tudják, mit akarnak (5 millió magyar dolgozót, 1 milliós átlagbért, 14. havi nyugdíjt, anyák adómentességét, lakást a fiataloknak), azt is, mit az ellenfél (odaadnák a magyar vétőjogot Brüsszelnek, Ukrajnát felvetetnék az EU-ba, pénzt is adnának nekik). Szerinte a németek a Tiszát támogatják. Szerinte a fideszesek elszántak, jókedvűek, a tiszások gyűlölködőek. Orbán szerint azért fog nyerni a Fidesz, mert kiváló jelöltjeik vannak. Itt a teljes csapat, aki benne van mind kiváló, erős és hatékony, mindenkitől azt várja, hogy hozza a mandátumát. Azt is mondta, hogy a Fidesz széles szövetségben működik, az egész nemzetet képviselik, fel is sorolta mettől meddig.
Az alkalmasságon túl mindenkitől 4 politikai feltételt vár el: nemet kell mondani a magyarok kifosztására, a brüsszeli birodalom kiépítésére a vétójog visszaadásával, Ukrajna EU-tagságára és a háborúra. „Egyikünk se lóbálta a lábát, de nincs pardon, nincs kifogás, nincs megállás, holnap nekiindulunk és bemasírozunk az április 12-i győzelembe” - közölte Orbán. Szót nem kaptak nők a rendezvényen, de a végén odaállhattak Orbán mellé az első sorba, a színpadra.
A pártlistán az első 25-ben három nő van, negyedik helyen Gál Kinga alelnök, utána jön Szentkirályi, majd 18. helyen Selmeczi Gabriella.
Az ismert nevek közül nem szerepel a listán Navracsics Tibor, igaz, ő 2022-ben sem volt rajta. Ő csak úgy lehet képviselő, ha megnyeri az egyéni körzetét Veszprémben. Nincs rajta a közösségi médiában szintén nagyon aktív Pócs János, neki is egyéniben kell nyernie, ha képviselő akar lenni. Ő legutóbb a 65. helyen volt.
1. Orbán Viktor
2. Semjén Zsolt
3. Kövér László
4. Gál Kinga
5. Szentkirályi Alexandra
6. Kubatov Gábor
7. Kósa Lajos
8. Németh Szilárd
9. Kocsis Máté
10. Latorczai János
11. Lezsák Sándor
12. Jakab István
13. Papp Zsolt György
14. Mohácsy István
15. Sztojka Attila
16. Tapolczai Gergely
17. Németh Zsolt
18. Selmeczi Gabriella
19. Szijjártó Péter
20. Lázár János
21. Orbán Balázs
22. Simicskó István
23. Rogán Antal
24. Gulyás Gergely
25. Bóka János
26. Hidvéghi Balázs
27. Molnár Ágnes
28. Kárpátiné Juhász Hajnalka
29. Rétvári Bence
30. Bánki Erik
31. Demeter András
32. Nacsa Lőrinc
33. Kovács Zsolt
34. Földesi Gyula
35. Balla György
36. Menczer Tamás
37. Héjj Dávid
38. Latorczai Csaba
39. Soltész Miklós
40. Budai Gyula
41. Nyitrai Zsolt
42. Zsigmond Barna
43. Farkas Örs
44. Vejkey Imre
45. Hollik István
46. Lezsák Anna
47. Németh Balázs
48. Vitályos Eszter
49. Tuzson Bence
50. Nagy István
51. Hankó Balázs
52. Fazekas Sándor
53. Mátrai Márta
54. Fónagy János
55. Tiba István
56. Tasó László
57. Kontrát Károly
58. Illés Boglárka
59. Kállai Mária
60. Farkas Sándor
61. Halász János
62. Pósán László
63. Bartos Mónika
64. Nagy János
65. Ibolya Csenge
66. Szabó Tünde
67. Kara Ákos
68. Erdős Norbert
69. Szatmáry Kristóf
70. Simon Miklós
71. Bodó Sándor
72. Kovács Sándor
73. Barcza Attila
74. Szilasi Gábor
75. Bánné dr. Gál Boglárka
76. Gyopáros Alpár
77. Seszták Miklós
78. Tállai András
79. Ágh Péter
80. Csuzda Gábor
81. Tilki Attila
82. Takács Árpád
83. Czirbus Gábor
84. Máthé Zsuzsa
85. Csöbör Katalin
86. Mészáros Lajos
87. Koncz Zsófia
88. Hollósy András
89. Azbej Trisztán
90. F. Kovács Sándor
91. Vitányi István József
92. Bólya Boglárka
93. Varga-Bajusz Veronika
Hajdú-Biharban a hatból négy, Csongrádban a négyből három körzetben új ember indul, négy megyében nem változott semmi. Ketten már képviselők, mégis új jelöltnek számítanak – egyikük Vasból szerzett mandátumot, most Ózdon indul.