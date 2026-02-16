Öt évre eltiltották azt az idős orvost, akinek a szabályszegései miatt meghalt egy beteg

A Miskolci Járásbíróság öt évre eltiltotta foglalkozásától azt az orvost, aki olyan foglalkozási szabályokat szegett meg egy általa végzett beavatkozás során, ami a beteg halálához vezetett.

A Miskolci Törvényszék azt írta, a néhai sértett 2023 júliusában vérzéses panaszokkal kereste fel a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórházat, de pár órával azután, hogy felvették az osztályra, saját felelősségére hazament.

Mivel a panaszai továbbra is fennálltak, a sértett két nappal később a vádlott gasztroenterológiai magánrendelésére ment, ahol a szakember egy orvosilag indokolt, invazív jellegű vizsgálat elvégzését javasolta. A törvényszék közölte, a végrehajtott beavatkozás során komplikáció lépett fel, de a közreműködő orvos és a szakasszisztensek többszöri jelzése ellenére az orvos nem fejezte be, hanem folytatta a vizsgálatot. Szakmai mulasztása a sértett állapotának romlásához vezetett, így őt mentővel kórházba vitték, ahol a műtéti beavatkozás ellenére sem tudták megmenti az életét.



Illusztráció: Naoki Takano / Flickr CC BY NC-ND 2.0

A bíróság a vádlottat az eltiltás mellett foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt egy év, végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre és egymillió forint pénzbüntetésre ítélte. Enyhítő körülményként értékelte a terhelt büntetlen előéletét és idős korát, míg súlyosító körülményként a többszörös foglalkozási szabályszegést. Az ítélettel szemben a vádlott és védője fellebbezett, így az nem jogerős. (MTI)